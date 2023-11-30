رأيته رأي العين: هل لا يزال دليل صالح مع تقنية التزييف العميق

MENAFN - Khaberni) هناك تصور قوي أنه مع ظهور التكنولوجيا، فإن احتمالات اختراق الأمن السيبراني، واختراق المعلومات الشخصية، والاحتيال المالي عبر الإنترنت سوف تتزايد بشكل كبير. علاوة على ذلك، أثار إدخال التزييف العميق قضايا أخلاقية كبيرة لأنه لديه القدرة على تدمير اعتقادنا القديم الراسخ بأن "الرؤية هي الإيمان". وعلية، سيكون من المستحيل تصديق اي شيء حتى بعد رؤية الفعل عبر الإنترنت. وهذا من شأنه أن ينتهك بشكل كبير قدرة الفرد على اتخاذ القرار ويُنظر إليه على أنه مصدر هدام للثقة باي شيء يتم رؤيته على الانترنت.

إذًا، ما الذي يمكن أن تفعله صناعة التكنولوجيا للتغلب على التحديات العديدة التي تواحهها كل يوم، والنمو بشكل كبير كما كانت تفعل طوال السنوات العديدة الماضية؟ هل هناك العديد من الخيارات باستثناء الابتكار المستمر والمرونة والحفاظ على التوازن الديناميكي أثناء التعامل مع التصورات النقدية والحقائق المتغيرة والاضطرابات غير المتوقعة في الاقتصاد العالمي؟

لقد أحدثت السنوات الثماني الماضية تغييرًا كبيرًا في الولايات المتحدة وأوروبا في فهمنا لتأثير حملات التضليل التي تقوم بها جهات ذات مصلحة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية. حيث قدم شهر ديسمبر التقييم الأكثر تحديدًا حتى الآن، مع تقرير برعاية لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ باستخدام البيانات المقدمة بموجب أمر استدعاء من قبل المنصات الرئيسية. ومن بين أمور أخرى، أظهر أنه بين عامي 2015 و2017، شارك أكثر من 30 مليون مستخدم منشورات على فيسبوك وإنستغرام مع عائلاتهم وأصدقائهم، وقاموا بالإعجاب بها والتفاعل معها والتعليق عليها على طول الطريق.

يتزايد محتوى Deepfakeالتزييف العميق

ويغذي انتشار المعلومات الكاذبة. الا ان تاخر ادراك الناس أن المحتوى المزيف العميق قد يتم إنتاجه ونشره، في كثير من الأحيان بنوايا خبيثة، فقد بدأوا يشكون في تصور الجمهور للفيديو كمحتوى مشروع. ويجب أن تكون الشركات جاهزة بأدوات التحقق لضمان عدم استخدام محتواها المشروع بشكل غير صحيح، على سبيل المثال، عندما شنت إسرائيل غارة على المستشفى الأهلي في مدينة غزة، نقلت العديد من المؤسسات الإخبارية الغربية، بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز، تأكيد الجيش الإسرائيلي أن كان الانفجار نتيجة إطلاق صاروخي فاشل من قبل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، لكن الاطراف التي تدعم الفلسطينين بذلوا جهدا كبيرا لتوضيح الحقيقة واستخدم العديد من تقنيات التحقق لإثبات أن الجيش الإسرائيلي هو الذي شن هجوما صاروخيا على المستشفى وقتل أكثر من 200 مدني بريء بناءً على أدلة كثيره مثل تغريدة لأحد القادة الكبار في جيش الدفاع الإسرائيلي.

وتواجه الشركات اليوم العديد من التحديات الأخلاقية حيث يجب اتخاذ قرارات حاسمة لضمان حماية الحريات الشخصية واستخدام البيانات بشكل مناسب. وعليه فالتساؤل الاكثر اهمية هو ما هي القضايا الأخلاقية الأكثر أهمية في عام 2023؟

تدور إحدى المعضلات الأخلاقية الأساسية في عصرنا المعزز تقنيًا حول كيفية استخدام الشركات للمعلومات الشخصية. أثناء تصفحنا لمواقع الإنترنت، وإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت، وإدخال معلوماتنا على مواقع الويب، والتعامل مع مختلف الأنشطة التجارية عبر الإنترنت والمشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، فإننا نقدم باستمرار التفاصيل الشخصية. وغالبًا ما تقوم الشركات بجمع المعلومات لإضفاء الطابع الشخصي على تجاربنا عبر الإنترنت، ولكن إلى أي مدى تعيق هذه المعلومات حقنا في الخصوصية؟

المعلومات الشخصية هي الذهب الجديد، كما يقول المثل. حيث قام عملاقة منصات التواصل الاجتماعي بتسليع البيانات بسبب القيمة التي توفرها للشركات التي تحاول الوصول إلى قاعدة المستهلكين الخاصة بها. ولكن متى يذهب أبعد من ذلك؟ بالنسبة للشركات، من المهم للغاية معرفة نوع المنتجات التي يتم البحث عنها ونوع المحتوى الذي يستهلكه الأشخاص أكثر من غيره. وبالنسبة للشخصيات السياسية، من المهم معرفة نوع القضايا الاجتماعية أو القانونية التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام عند العامه. غالبًا ما يتم استغلال نقاط البيانات القيمة هذه حتى تتمكن الشركات أو الكيانات او الشخصيات السياسية من جني الأموال أو تحقيق أهدافها. ولقد تعرض فيسبوك على وجه الخصوص لانتقادات لاذعه عدة مرات على مر السنين بسبب بيع البيانات الشخصية التي يجمعها على منصته.

أحد الأمور التي أصبحت واضحة خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعامي 2016 و2020 هو إمكانية حصول المعلومات المضللة على قاعدة دعم أوسع. وقد أدى هذا التأثير إلى خلق استقطاب كان له تأثيرات واسعة النطاق على البيئتين الاقتصادية والسياسية العالمية. وعلى النقيض من الطريقة التي كان يتم بها الوصول إلى المعلومات قبل ظهور الإنترنت، فإننا نغرق باستمرار بالأحداث والأخبار في الوقت الفعلي عند حدوثها. ويمكن للمشاهير والشخصيات السياسية نشر الآراء على وسائل التواصل الاجتماعي دون التحقق من الحقائق، والتي يتم بعد ذلك تجميعها ونشرها على الرغم من دقتها - أو عدم دقتها. حيث لم تعد المعلومات تخضع لعملية التحقق الشاقة التي كنا نستخدمها سابقًا لنشر الصحف والكتب.

وبالمثل، اعتدنا على الاعتقاد بأن الفيديو يروي قصة لها جذور لا يمكن إنكارها في الحقيقة. لكن تكنولوجيا التزييف العميق تسمح الآن بمثل هذا التلاعب المتطور بالصور الرقمية بحيث يبدو أن الناس يقولون ويفعلون أشياء لم تحدث قط. إن احتمالية انتهاك الخصوصية وإساءة استخدام الهوية عالية جدًا باستخدام هذه التكنولوجيا.

تعمل معظم الشركات باستخدام مجموعة هجينة، تتألف من مزيج من التكنولوجيا المملوكة لجهات خارجية. ونتيجة لذلك، غالبًا ما يكون هناك بعض الالتباس حول أين تقع المسؤولية عندما يتعلق الأمر بالحوكمة واستخدام البيانات الضخمة ومخاوف الأمن السيبراني وإدارة معلومات التعريف الشخصية أو معلومات تحديد الهوية الشخصية (PII). على من تقع مسؤولية ضمان حماية البيانات حقًا؟ إذا قمت بإشراك طرف ثالث في برنامج يقوم بمعالجة المدفوعات، فهل تتحمل أي مسؤولية في حالة انتهاك تفاصيل بطاقة الائتمان؟ والحقيقة هي أن هذه مهمة الجميع.وتحتاج الشركات إلى تبني منظور تتقاسم فيه جميع الأطراف الجماعية المسؤولية.

على عكس أخلاقيات العمل، تتعلق التكنولوجيا الأخلاقية بضمان وجود علاقة أخلاقية بين التكنولوجيا والمستخدمين. وتتمتع الشركات التي تشارك في التكنولوجيا الأخلاقية بحس أخلاقي راسخ تجاه حقوق الموظفين وحماية العملاء. فالبيانات ذات قيمة، ولكن الموظفين والعملاء الذين يدعمون أعمالك هم بلا شك أعظم أصولك.

إن البيانات هي بلا شك شيء ذو قيمة للشركات. فهي يسمح للشركات باستهداف استراتيجياتها التسويقية وتحسين عروض المنتجات، ولكنه يمكن أيضًا أن يكون استخدامًا عدائيًا للخصوصية مما يضع العديد من الاعتبارات الأخلاقية في المقدمة. يمكن أن تساعد تدابير حماية البيانات وإجراءات الامتثال في ضمان عدم تسرب البيانات أو استخدامها بشكل غير لائق. وفي نهاية المطاف، نحن بحاجة إلى خلق ثقافة المسؤولية داخل التكنولوجيا. إذا اعتقدت القوى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وعمالقة الصناعة أنهم مسؤولون عن الاستخدام الآمن والأخلاقي للتكنولوجيا، فسنرى المزيد من الحوكمة والاستخدام العادل للبيانات.

وبما أن الطريق إلى الحل ليس خطًا مستقيمًا، فمن الواضح أنه لا يوجد حل واحد. ومع ذلك، مع انتقالنا إلى عام 2023 وما بعده، ستصبح تكنولوجيا المعلومات ذات أهمية متزايدة لكيفية عملنا وحياتنا. ومما لا شك فيه أن قدرة المؤسسات التقنية على الازدهار في السنوات القادمة ستتأثر بكيفية استمرارها في دعم العملاء من خلال تحولاتهم الرقمية وكيفية إدارتهم وقبولهم للتكنولوجيا الجديدة.