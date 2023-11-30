خبيرة دولية خلال قمة "وايز" 2023: "نشهد بزوغ فجر عصر جديد للذكاء الاصطناعي"

(MENAFN
- BLJ Worldwide) الدوحة، قطر - 29 نوفمبر 2023: ذكرت نينا شيك، التي تعد واحدة من أوائل الخبراء الدوليين في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ومؤسِّسة شركة "تامانغ فينتشرز"، أن عالم اليوم يشهد تحولاً في مسار التطور البشري، مشيرة إلى أن "الآلات على وشك إحداث تغيير عميق في أسلوب حياتنا وطريقة عملنا، وحتى في اختبار ما يعنيه أن نكون بشراً".
جاء ذلك خلال انعقاد النسخة الحادية عشرة من قمة "وايز"، التي نظمتها على مدى يومين مؤسسة قطر، تحت عنوان: "آفاق الإبداع: تعزيز الإمكانات البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي"، والتي اختتمت أعمالها اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، في الدوحة.
ونوهت السيدة نينا شيك، خلال كلمة رئيسية ألقتها أمام أبرز قادة الفكر وصانعي السياسات ومبتكري التكنولوجيا والروّاد الشباب من مختلف أنحاء العالم، إلى التقدم الهائل الذي تشهده قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي، معتبرة أنه "في عصر «ثورة الذكاء الاصطناعي» الذي نعيشه اليوم، سيصبح من الطبيعي وجود علاقة تكافلية وتكاملية ما بين الإنسان والآلة، بحيث يعملان معاً ويكملان بعضهما البعض".
وتطرق مارك أوين جونز، الأستاذ المشارك في برنامج ماجستير الآداب في العلوم الإنسانية والمجتمعات الرقمية بجامعة حمد بن خليفة، إلى التحديات التي تواجه الأنظمة التعليمية في تحديد المعلومات الخاطئة ومواجهتها، مقدمًا جملة من النصائح بشأن الطرق التي يمكن للنظم التعليمية اتباعها لمواجهة الدعاية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي. جاءت المحاضرة تحت عنوان "التفكير النقدي في العصر الرقمي: الذكاء الاصطناعي ومحو الأمية المعلوماتية والمعركة ضد المعلومات المضللة"، وتضمنت تحليلاً معاصرًا للتحيز الإعلامي، لا سيما في سياق الأحداث الجارية في فلسطين وقطاع غرة، وطرحت تساؤلات جوهرية حول محو الأمية المعلوماتية، والبنى التحتية الأساسية، وتقنيات التعلم.
ولاستقطاب المزيد من الاهتمام حول التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع غزة، عقدت مؤسسة "التعليم فوق الجميع"، الشريك الاستراتيجي لقمة "وايز" 2023، جلسة عامة خصصتها لمناقشة الحلول والمبادرات اللازمة لتحقيق التعافي التعليمي، واستكشاف إمكانية الوصول إلى البيانات والتقنيات الرقمية في المجتمعات المتضررة نتيجة الصراعات.
كما بحثت القمة خلال جلسة حول "الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام" مسألة التأثير الجماعي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات البحوث والتعليم، بالإضافة إلى السياسة والإعلام والعمل الخيري، ودور هذه التطبيقات في تنشئة الجيل القادم من القادة القادرين على مواجهة التحديات.
شهدت الجلسة مشاركة سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، التي سلطت الضوء على الجهود القطرية المستمرة، وخطط الدولة المستقبلية لدمج الذكاء الاصطناعي في نظامها التعليمي. وقالت سعادتها إن "دولة قطر تُعدّ من بين أوائل الدول التي اعتمدت مناهج وطنية للذكاء الاصطناعي من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر. وتهدف هذه المناهج إلى تأهيل الطلاب لدخول سوق العمل الذي بات يتطلب إتقان تكنولوجيا ومهارات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد".
وكانت حلقة نقاش تحمل عنوان: "تمكين دول الجنوب العالمي: بناء القدرات من أجل تقرير المصير"، قد جمعت مشاركين مثل ياسر بشر، المستشار الأول للتحول الرقمي في مكتب رئيس مجلس أمناء متاحف قطر؛ وناريمان مصطفى، الباحثة في معهد بروكنجز، إلى جانب آخرين، وذلك للبحث في كيفية تمكين دول الجنوب العالمي للقيام بدور أكثر تأثيراً في تشكيل خطاب الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بحث طرق الحفاظ على سلامة المجتمعات المحلية واستقلالية الأفراد في ظل التوجه المتزايد نحو الأتمتة. كما ناقش المشاركون الأساليب الفعالة للحد من السيطرة على البيانات، بما يسهم في تمكين الناس من التحكم ببياناتهم الخاصة.
وفي كلمة رئيسية خلال الحفل الختامي للقمة، ركّز كونراد وولفرام، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "ولفرام" للأبحاث في أوروبا، على الأهمية القصوى للتفكير الحسابي ضمن البيئات التعليمية في عصر الذكاء الاصطناعي، إذ سلط الضوء على العلاقة المتبادلة القائمة بين دراسة الرياضيات والأساليب الحسابية، والتي من شأنها تعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداع. ودعا وولفرام إلى منح الأولوية لاعتماد الأدوات الحسابية في أنظمة التعليم لمواجهة تحديات العالم الحقيقي.
ومن خلال تسليط الضوء على الجهود التعاونية التي تبحث في التحديات المعقدة في التعليم، كشفت قمة "وايز" في نسختها الحادية عشرة عن الخلاصات التي توصلت إليها بشأن سبعة مشاريع بحثية عالمية، تتناول مجموعة من الموضوعات المتنوعة، مثل: "تأثير المهرجانات التعليمية في بناء المهارات وتعزيز المجتمعات"؛ و"العلاقة بين رفاهية المعلم ورفاه الطلاب والمسار التعليمي"؛ و"التعليم والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة".
وكانت أعمال القمة، التي استمرت ليومين، قد جمعت قرابة 7000 مشارك يمثلون مختلف الجهات المعنية بمجال التعليم، من بينهم قادة الفكر وصانعي السياسات والمبتكرين والشباب، وذلك لمناقشة انعكاسات الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على المشهد التعليمي العالمي.
لمزيد من المعلومات حول قمة "وايز"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: wise-qatar.org/ar
MENAFN30112023004121001208ID1107515149