سيريوس العالمية القابضة تطلق شركتها الجديدة "حلول الاستدامة الذكية (S3)"

(MENAFN
- Weber Shandwick) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 29 نوفمبر 2023: أعلنت "سيريوس العالمية القابضة"، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، تأسيس شركة "حلول الاستدامة الذكية (S3)"، وهي شركة مناخية رائدة تركز على تقديم حلول صناعية شاملة لمكافحة التغير المناخي والانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.
ستولي الشركة الجديدة اهتماماً بالغاً في أربعة قطاعات حيوية للاقتصاد المناخي الجديد: احتجاز غاز الميثان والحد منه، التخلص من الانبعاثات الكربونية، الاقتصاد الدائري، كفاءة استخدام المياه. وقد شرعت الشركة بالفعل بتجسيد التزامها بدفع عجلة التحول إلى مستقبل مستدام من خلال تنفيذ مشاريع فاعلة ومؤثرة في هذه المجالات، إذ تعمل حالياً في قطاع غاز الميثان على تطوير شركة هندسة وإنشاءات متكاملة الخدمات متخصصة بتخفيف واحتجاز غاز الميثان في صناعة النفط والغاز، ولتغطي عملياتها قطاعات المنبع (مراحل الإنتاج واستخراج الموارد الطبيعية) والقطاع الأوسط (نقل وتوزيع الموارد الطبيعية) والقطاع النهائي (تحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات نهائية وتوزيعها للعملاء).
تُعد شركة "حلول الاستدامة الذكية (S3)"رائدة في مجال حلول الانبعاثات الكربونية، وتعتبر أول مؤسسة تمتلك وتدير عدة مراحل في سلسلة القيمة وإدارة الكربون في العالم، الأمر الذي من شأنه توسيع سلسلة قيمة النفط والغاز من نقطة احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بينما ستستفيد وحدة منفصلة داخل الشركة من المنصات الحالية لتقدير وتسجيل كميات الانبعاثات الكربونية وتداولها. (بيع وشراء حقوق الانبعاثات).
يتمتع اقتصاد شركة (S3) الدائري بمكانة استراتيجية كمدير استثمار داخلي، مع تركيزه على توسيع نطاق التقنيات الصناعية المتوافقة مع مبادئ الاقتصاد الدائري. وتشمل هذه المبادرة المهمة استثمار الطاقة الفائضة من مصادر متنوعة وتنظيم تحولات الطاقة النظيفة التكاملية والعمليات المستدامة للإنتاج.
وفي قطاع المياه، تعمل (S3) على تسويق التقنيات المتطورة لتحسين استخدام المياه واستعادة الموارد المائية من المعالجات الزراعية والعمليات الصناعية، وذلك بهدف مكافحة ندرة المياه في مواقع محددة عبر توفير مصادر جديدة ومستدامة للمياه الصالحة للشرب المشتقة من النباتات للمبادرات ذات التأثير الاجتماعي والبيئي.
تلتزم "سيريوس العالمية القابضة" بتوظيف استثماراتها لتطوير قطاعات الأعمال ذات الصلة بهذا المجال، والاستفادة من أصولها الحالية وتفعيل استراتيجيتها، بما فيها نماذج "التمويل والبناء والتشغيل والتحويل". وتجدر الإشارة إلى أن الشركة العالمية القابضة قامت، في أكتوبر الماضي، بنقل بعض أصولها العاملة في مجال البيئة والاستدامة إلى "سيريوس العالمية القابضة"، وستقوم (S3) الجديدة بدمج هذه الأصول وغيرها في قطاعات أعمالها الأربعة.
وفي هذا السياق، قال آجيه بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة سيريوس العالمية القابضة: "يأتي إطلاق شركة "حلول الاستدامة الذكية (S3)" تتويجاً لنهجنا الرائد وجهودنا في مجال الاستدامة، فنحن نعمل على تكامل قطاعات الأعمال المميزة والمتنوعة في منظومة متماسكة لتقديم حلول شاملة قابلة للتطبيق تجارياً على نطاق واسع. وطموحنا لا يقتصر على التطلع إلى مستقبل مستدام فحسب، بل إن توافر العديد من المشاريع الواعدة أمامنا، يدفعنا لاتخاذ خطوات ملموسة لبناء هذا المستقبل على نحو فاعل. ونحن ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة وفعاّلة لمكافحة تغير المناخ وصنع مستقبل مستدام للجميع، لأن من أبرز أهداف شركتنا الجديدة، سد الفجوة في السوق وترسيخ مكانتها كأكبر شركة متخصصة في مكافحة تغير المناخ."
يتزامن إطلاق هذا الكيان الجديد مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، ووسط التزام العديد من الشركات الرائدة في الدولة بتقديم حلول قابلة للتطوير والتطبيق، تعود بالفائدة على البيئة وتكون مجدية اقتصادياً. وستؤدي قطاعات الأعمال التي تنشط فيها الشركة دوراً أساسياً في تطوير برامج أعمال الشركات التي تركز على تحقيق صافي انبعاثات صفرية، والوفاء بتعهدات خفض غاز الميثان وتنفيذ استراتيجيات بناءة لتحقيق تأثير إيجابي على البيئة المائية.
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