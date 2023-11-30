فندق باب القصر يحتفي بـ " يوم الشهيد "

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي: شهد سعادة أحمد محمد الرميثي، عضو مجلس الإدارة المفوّض لشركة الإمارات والمغرب للتجارة والاستثمار ذ.م.م – أمروك، ذكرى "يوم الشهيد" التي أقامها فندق باب القصر- أبوظبي ، تمجيداً وإكباراً لتضحيات شهداء الوطن رمز الفخر والعزة والمجد للأجيال الحاضرة والقادمة، وذلك بحضور السيد يحيى بكر، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات والمغرب للتجارة والاستثمار ذ.م.م – أمروك، المالكة للفندق، والمدير العام نيمو أسيموفيتش، ومدير إدارة التشريفات مرشد الشامسي وفريق العاملين في باب القصر.
وتمّ خلال هذه المناسبة تنكيس العلم على سارية عملاقة أمام واجهة الفندق، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين ضحّوا بدمائهم الذكية للذود عن حياض الوطن الغالي، وطن العزة والكرامة .
وقال يحيى بكر أن قيام فندق باب القصر بالاحتفاء بهذا اليوم الوطني يُعدّ تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة، الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية، وهم يؤدّون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة.
وقال مرشد الشامسي في كلمة بهذه المناسبة: "نشعر بالفخر ونحن نشارك قيادة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة بإحياء يوم الشهيد، وهو يوم وطني تُعبّر فيه دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديرها لتضحيات شهدائها الذين ضحّوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن، وهو بمثابة ردٍّ للجميل، وفرصة للتعبير عن الترابط الحقيقي بين الوطن والقيادة والشعب".
كما شارك في هذه المناسبة فريق العاملين في فندق باب القصر استذكاراً وافتخاراً بقيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء المزروعة في نفوس أبناء الإمارات.
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