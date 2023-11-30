قمّة "وايز" : الذكاء الاصطناعي يضع التعليم العالي أمام مفترق طرق

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر، 29 نوفمبر 2023: أكّد مجموعة من الخبراء أنه رغم التغييرات التي تحدثها تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم العالي، إلا أن هذه التكنولوجيا تُقدّم فرصًا قيّمة في الوقت ذاته، وذلك خلال جلسة نقاشية شملتها النسخة الحادية عشرة من مؤتمر القمّة العالمي للابتكار في التعليم "وايز"، التي تستضيفها مؤسسة قطر.
دار النقاش حول موضوع "التعليم العالي والذكاء الاصطناعي: بناء منهجيات تعليمية قادرة على التكيّف"، بمشاركة نخبة من الخبراء في مجال التكتولوجيا والتعليم العالي، ومن ضمنهم فرانسيسكو مارموليجو، رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر، الذي أكّد أن "الذكاء الاصطناعي، بطريقة أو بأخرى، يُحدث تغييرًا ملموسَا في نموذج في التعليم العالي، ويطال نظام الفصول الدراسية، حيث بات من الممكن أن يكون الفصل الدراسي في أي مكان وزمان وبمشاركة لاعبين مختلفين، مما يتيحُ مستوى هائل من الفرص".
وأوضح قائلاً: "نحن أمام مفترق طرق فريدٍ من نوعه، حيث ننظر إلى سبل جعل التعليم في العالم أكثر شمولية وصلةَ ومرونة، ولدينا فرص هائلة اليوم لنتحدّى الافتراضات التقليدية عما ينبغي أن يكون عليه التعليم العالي من عدمه، لنضمن بذلك أننا نتطلّع قدًما إلى مستقبل جديد".
كما أشار مارموليجو إلى ضرورة اتخاذ اجراءات ملموسة في الوقت الراهن، بدلاً من انتظار التغيرات التي ستنشأ مع الذكاء الاصطناعي مستقبلاً، كي نتمكن من مواجهة التحديات واغتنام الفرص، موضحًا: "الأمر متروك لنا، وليس للآخرين، لنقرر ما ينبغي فعله، ونتصرف بناءً على ذلك".
من جهته، تحدّث ديفيد براون، مدير التعليم التنفيذي بكلية إمبريال كوليدج للأعمال، عن مستقبل الطلاب والمهارات المطلوبة، مؤكدّا أن الذكاء الاصطناعي لن يحلّ محلّ الوظائف، بل سيُسهم في أداء بعض المهام"، وقال: "الوظائف هي مجموعة من المهام، والتكنولوجيا بدورها ستُسهم في أداء تلك المهام، ومع تطوّر المنظمات وتوافر هذه التقنيات، سنكون بحاجة لأشخاص يفهمون هذه التكنولوجيا ويجيدون التعامل معها. هذا هو الجانب اليسير من الموضوع، لكنه ما يُثير مخاوفنا جميعًا".
أردف: "نحن بحاجة إلى أشخاص يمكنهم دمج التقنيات المختلفة معًا، وهذه مهارة أكثر تعقيدًا بكثير وتتطلب الفضول للمعرفة والتعلّم المستمر، وبما أن المهام ستتغيّر، فإن التحدي الذي يواجهنا هو كيفية إعادة تشكيل المنظمات والوظائف، وهذا يتطلّب مهارات قيادية، ومهارات إدارة التغيير، والمهارات الشخصية. إنه ما نتطلّع إلى أن يتم تطويره في جامعاتنا".
وفقًا لحصة العنقري، أستاذ مساعد في التصميم التعليمي والتكنولوجيا، كلية التربية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، يُعد إشراك الأطراف المعنية، سواء من الطلاب أو الهيئات التدريسية والإدارية، أو الوزارات، والمجتمع ككل، ضروريًا لضمان جاهزية الطلاب للانضمام إلى القوى العمل مستقبلاً، وامتلاكهم للمهارات والكفاءات والمعرفة اللازمة.
كما شدّدت العنقري على ضرورة مراعاة الاعتبارات الأخلاقية قائلةً: "إن الذكاء الاصطناعي لا يعمل بنفس الطريقة في كل مكان وثقافة ومجتمع. فما ينجح في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا قد لا ينجح في دول الخليج أو الصين أو اليابان،على سبيل المثال. إذا أردنا نُمكّن الطلاب وقادة المستقبل من استخدام الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه، فنحن بحاجة إلى إعدادهم وإشراكهم في العملية، والتأكد من أن لدينا رؤية شاملة لعملية التعلّم، وكيف يطوّر طلابنا مهاراتهم".
أضافت: "من ضمن الوسائل لذلك هي إعادة صقل مهارات أعضاء الهيئات التدريسية، وتزويدهم بالمهارات في مجالات متعددة، مع النظر في كلّ الخيارات المتاحة لدينا لنضمن بناء القوى العاملة المستقبلية".
MENAFN30112023004929011400ID1107515136
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.