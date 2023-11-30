جامعة الإمارات تحتفل بعيد الاتحاد الـ52

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: احتفاءً بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، نظمت جامعة الإمارات احتفالاً كبيراً ، بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، وعدد كبير من الشخصيات البارزة والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة، إلى جانب جمع غفير من الطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.
وقال معالي زكي أنور نسيبة في كلمة بهذه المناسبة : " نعتزّ ونفتخر اليوم بمرور 52 عاماً من الرخاء والنماء في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة"حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء , "رعاه الله " وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الذين واصلوا البناء على إنجازات الآباء والأجداد لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة شُعلةً رائدة تنُير الطريق للعالم بأسره نحو مفاهيم المحبّة والإخاء التي تُسهم في بناء دولة قوية قائمة على أسمى مبادئ التقدّم في الريادة والعطاء."
وأضاف معاليه: " يُسعدنا أن يتوافق احتفالنا هذا بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "كوب 28" أكبر مؤتمر دولي تستضيفه الإمارات، وأهمّ مؤتمر عالميٍ يُركّز على التصدّي لتداعيات تغيّر المناخ."
وافتتح الحفل بالسلام الوطني، وتلته مشاركات متنوعة وعروض قدمتها فرق عسكرية وخيالة، وفرقة حربية، مما أضفى أجواء من الفخامة والعزة الوطنية. وكان لمشاركة الطلاب دور محوري في الاحتفال، حيث ألقوا قصائد شعرية تغنت بحب الوطن وتاريخه العريق، معبرين عن مشاعرهم الوطنية الفياضة. وعززت المسابقات المتنوعة، التي أدارها الطلبة، من روح التفاعل والسعادة بين الحضور. عبروا من خلالها عن حبهم وولائهم للوطن.
شهد الحفل تفاعلاً كبيراً من الحضور، حيث عبروا عن فرحتهم واعتزازهم بهذه المناسبة الغالية من خلال ترديد الأهازيج الوطنية والتفاعل مع العروض المقدمة. وقد غمرت الفعاليات الجميع بأجواء من البهجة والفخر، عاكسة الروح العالية والترابط الوثيق الذي يجمع أفراد المجتمع الإماراتي.
يذكر أن هذا الاحتفال يأتي في إطار سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الجامعة وكلياتها احتفالاً بعيد الاتحاد ، حيث حاكت العديد من الفعاليات فرحة أبناء الوطن بهذا اليوم التاريخي في مسيرة الاتحاد، معبرين عن قيم الولاء والانتماء والعرفان للوطن المعطاء.
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