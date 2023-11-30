"معرض براندز أوف إنديا" يولد أعمالًا بقيمة 350 مليون دولار أمريكي في 3 سنوات لماركات الملابس الهندية

(MENAFN
- Panasian1) التاريخ: 30 نوفمبر 2023، دبي، الإمارات العربية المتحدة
حققت رابطة مصنعي الملابس من الهند إنجازًا تاريخيًا في سوق التجزئة العالمية مع ختام فعاليات "معرض براندز أوف إنديا" المظفرة والذي عرض أكثر من 350 علامة تجارية هندية رائدة في مجال الملابس في مركز دبي التجاري العالمي من 27 إلى 29 نوفمبر 2023.
في دورته الافتتاحية، ظهر "معرض براندز أوف إنديا" كمنارة للنجاح، مما وفر بداية قوية للعلامات التجارية الهندية للأزياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحظي الحدث باهتمام كبير، حيث جذب 2800 مشتري من 67 دولة، معظمهم من تجار التجزئة والمستوردين من الأسواق الرئيسية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر والبحرين والكويت واليمن ومصر وغانا وإثيوبيا ونيجيريا وكينيا والكاميرون والصومال والجزائر والسودان وروسيا وعدة دول أخرى.
أحد أبرز النقاط في المعرض هو التقدير بأن أعمال بقيمة 350 مليون دولار سيتم توليدها خلال السنوات الثلاث المقبلة. وشهد الحدث إمكانات وطلبًا قويًا للعلامات التجارية الهندية للأزياء في السوق الدولية. وقال السيد راجيش ماساند، رئيس رابطة مصنعي الملابس من الهند، "لقد تجاوزت هذه المبادرة الرائدة في عرض تنوع وبراعة العلامات التجارية الهندية للأزياء جميع التوقعات. وتؤكد المشاركة النشيطة وحضور المشترين المميزين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هيمنة العلامات التجارية الهندية المتزايدة. وهذا الإنجاز لا يمثل فقط فصلاً هامًا في رحلتنا ولكنه يقوي أيضًا الروابط الاقتصادية بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا." وأضاف السيد جاييش شاه، رئيس "معرض براندز اوف انديا" ونائب رئيس رابطة مصنعي الملابس من الهند، "نحن فخورون للغاية بالنجاح اللامع الذي حققه 'معرض براندز اوف انديا' في دورته التمهيدية. وتؤكد الأعمال الكبيرة التي تم توليدها ظهور العلامات التجارية الهندية للأزياء عالميًا وقبولها. وسنستمر في تنظيم مثل هذه الأحداث الموجهة في المستقبل لأنها تمثل مستقبلًا واعدًا لصناعة الملابس في الهند."
شملت بعض العلامات التجارية الشهيرة التي عرضت مجموعتها في هذا الحدث أوكسمبرغ، جيه هامبستيد، دولار، جرامر، لويس فيليب، فان هوسن، ألين سولي، أوتو، بيتر إنجلاند، تكساس جينز، مكسيكو جينز، كليكس، دبل بول، بونور، 109 إف، كوفر ستوري، بيبا، دريسلاين لاين، سوتش، ستوري، ساتيا فيوجن، فاسترادو، زولا، سين، أنيستري، إنديفيوجن، تاتش، جيني وجوني، راشنا أوديوج، ليتل كانجاروس، إيه لا مود، بلازو، تيني جيرل و فيتامينز و نوستروم وبودي مارك والعديد من الآخرين الذين عرضوا أزياءهم وأنماطهم دوليا لأول مرة.
تحدثًا عن اتساع التنوع المتاح في المعرض، قال السيد كابير لمبا، الرئيس التنفيذي لمتاجر لاندمارك في مجموعة لاندمارك، "أنا أستمتع برؤية الحماس هنا. الأجواء إيجابية للغاية. هناك العديد من المُصنّعين وأصحاب العلامات التجارية القادرين الذين اجتمعوا لعرض أفضل ما لديهم، ومن الجيد أنهم جاءوا لاستكشاف الفرص في الشرق الأوسط. إمكانات الملابس الهندية في منطقة الشرق الأوسط هائلة. ولديهم التكنولوجيا، والكفاءة، والناس، والشغف، والمواد الخام. ولديهم البنية التحتية بأكملها والسوق في الشرق الأوسط مربح للغاية. أعتقد أن هناك فرصة كبيرة."
أثناء زيارته معرض "براندز أو انديا"، صرح السيد ديباك سيث، رئيس مجموعة بيرل غلوبال إندستريز المحدودة، قائلًا "هذه مبادرة رائعة. حيث تم عرض العلامات التجارية الهندية للأزياء لأول مرة في هذا السوق. وهناك إمكانات هائلة في الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا ولكن تعتبر دبي هي المكان المركزي للتوريد والشراء لهذه الأسواق."
قال السيد بريم رانجان، الرئيس التنفيذي لشركة جيني أند جوني، وهي علامة تجارية متميزة لملابس الأطفال: "كانت تجربتنا في معرض "براندز أوف انديا" رائعة. وتلقينا استفسارات من العديد من دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك من الفلبين وماليزيا. وتلقى أيضًا بعض المشاركين الآخرين استفسارات من أوزبكستان وغيرها من دول الشرق الأوسط وكذلك دول أوروبية. وبشكل عام، لقد أنشأنا قاعدة لتنمية الأعمال المستقبلية في غضون عام ونأمل أن نتمكن من إنشاء قاعدة محلية لنا. ونظرًا لأنها كانت المرة الأولى التي نعرض فيها في الخارج، فقد كان العرض كبيرًا بمعنى أننا تمكنا من فهم كيف يمكننا مساعدتهم في تنمية أعمالهم في مجال البيع بالتجزئة. وكان من المفيد معرفة كيفية التخطيط والمضي قدمًا في سوق مجلس التعاون الخليجي ". وقال السيد روشانك ماساند من شركة روشانك كلوثيز، وهو مشارك آخر، "كانت هذه هي المرة الأولى التي نعرض فيها أعمالنا في معرض دولي في دبي. وكانت تجربة رائعة ولقد التقيت بالعديد من المشترين الجدد. ونتطلع إلى الدورة القادمة".
كانت بعض مجموعات المشترين الرئيسيين في المعرض كيانات بارزة من الشرق الأوسط مثل مجموعة لولو ومجموعة لاندمارك ومجموعة أباريل ومجموعة ييلو فلاور و سنو وايت و بي إم إيه إنترناشيونال وسيتي سنتر شركة بيت أولادنا (الكويت) ونيستو. وأكدت مشاركتهم النشطة في المصادر على الأهمية الاستراتيجية لمعرض براندز اوف انديا في تعزيز العلاقات التجارية القوية بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتم تحديد التواريخ بشكل مثالي قبل أكبر وأهم احتفال بالعيد في أبريل من العام المقبل لإعادة تخزين أحدث صيحات الموضة لتلبية طلب المستهلكين.
كان توقيت استضافة "معرض براندز أوف أنديا" مهمًا على خلفية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين الهند والإمارات العربية المتحدة في عام 2022. وظهرت الإمارات العربية المتحدة كأكبر مستورد للملابس الجاهزة الهندية. وفي السنة المالية 2022-2023، بلغت الواردات ما يقدر بنحو 1.21 مليار دولار أمريكي. والجدير بالذكر أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023-2024، وصلت واردات الإمارات العربية المتحدة من الملابس الجاهزة الهندية إلى 368.78 مليون دولار أمريكي، مما يؤكد على الطلب المستمر على الأزياء الهندية في المنطقة.
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