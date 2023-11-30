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ندوة أدب الأطفال بين محاكاة السائد وكسر المرجعيات تناقش متطلبات الكتابة ضمن أنشطة معرض الكتاب

11/30/2023 4:37:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناقشت ندوة «أدب الأطفال.. بين محاكاة السائد وكسر المرجعيات» المتطلبات للكتابة لأدب الأطفال وذلك ضمن الفعاليات الثقافية بمعرض الكويت الدولي للكتاب الـ 46.
وقالت الكاتبة والأديبة اللبنانية د.نبيهة محيدلي، خلال الندوة، إن هناك متغيرات كثيرة دخلت على التعريفات السابقة للطفل وهو ما نواجهه ككتاب أدب الطفل كتحد لكي نحدد لمن نكتب حتى لا يكون هناك كتب على الرف لا يقرأها الاطفال.
وأضافت أن كثيرا من الدراسات في أدب الأطفال أجريت في بيئات أجنبية وليست عربية وهو «ما يكشف كم نحن بحاجة لسد الفراغ للكتابة للطفل من الجوانب التربوية وكذلك العلمية كاللغة والقواميس».
وأشارت الى أنه «لدينا مشكلة مع اطفال اليوم في مرجعياتهم التربوية حيث كان الكبار في السابق يكتبون ويسقطون ذلك للاطفال كي يقرأوه لكن هذا اختلف اليوم باختلاف المرجعيات التي تتنافس لجذب الطفل، كما ان طفل اليوم تفوق على مرجعياته ومنها الأسرة في بعض الجوانب ومنها التكنولوجية».
وبينت أن الحماية الزائدة للأطفال عالميا انتجت جيلا «هشا»، مشيرة الى ضرورة أن «نأخذ ما يناسبنا والتعامل في ضوئه».
وأكدت أنه ليس كل درجة من العنف مرفوضة حيث أن الحياة فيها عنف مما يجب معه عدم فصل الأطفال عن الواقع، مبينة «أننا عندما كنا صغارا لم تؤثر فينا سلبا الحكايات والأغاني التراثية التي كنا نتداولها».
واشارت الى ان الكتابة للطفل وقت الأزمات مهمة وبينت الأحداث في غزة انه لا توجد مادة مكتوبة كافية للطفل حيث «استعنا بالمنتجات المرئية للتغطية على ذلك النقص حيث اننا نكتب كرد فعل»، مؤكدة ان أهل البلد هم الأفضل للكتابة لأطفال بلدهم لكي ينقلوا لهم روح المكان والمجتمع.
ود.محيدلي كاتبة وأديبة لبنانية متخصصة في أدب الأطفال وناشرة ولها ما يزيد على 140 اصدارا ونالت عدة جوائز منها جائزة «مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» وجائزة «الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال».

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