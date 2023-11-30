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ندوة كاتب وكتاب تناقش رواية الحرب ضمن الأنشطة الثقافية لمعرض الكتاب

11/30/2023 4:37:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناقشت ندوة «كاتب وكتاب» رواية «الحرب» للكاتب والروائي العماني د.محمد اليحيائي ضمن الفعاليات الثقافية بمعرض الكويت الدولي للكتاب الـ 46.
وأكد اليحيائي، خلال الندوة التي أدارتها الشاعرة سعدية المفرح، ان مكانة الكويت كانت وما زالت تواصل المشروع التنويري الذي بدأته في خمسينيات القرن الماضي من اصدارات رائدة، لافتا إلى أنها دولة مؤسسة للرواية على مستوى الوطن العربي.
وقال انه بدأ بكتابة القصة القصيرة في بدايات ثمانينيات القرن الماضي، مبينا ان الرواية ليست تطورا للقصة القصيرة، بل هما نوعان منفصلان من الفن ولكل فن شروطه وأساسياته.
وأضاف أن الاقدام على كتابة الرواية لا يحتاج فقط لوجود حكاية وشخصيات بل لأدوات أكثر تعقيدا إذ تتطلب قدرا من المغامرة والجرأة على كسر القواعد القائمة.
وأوضح أن رواية «الحرب» ولدت بقصة قصيرة وأنه كلما عاد لقراءتها كانت تطول وشخصية الرواية تنمو وتكبر وحين عاد إليها بعد توقف لم تكن بهذه الصيغة، حيث استكمل كتابتها حتى ظهرت بهذا الشكل، مبينا أن زمن القصة لا يختلف ان كان لقصة قصيرة أو رواية بل ذلك له علاقة بفن الكتابة.
وذكر انه «في الرواية نستطيع قول ما لا تتسع له القصة القصيرة من كلمات تؤرخ للتحولات الاجتماعية»، معتبرا أنها أكثر فن أدبي أرخ للانسان والمجتمعات ولكن ليس في الصيغة المباشرة إذ ان الرواية تقوم بالأساس على الخيال.
وأشار إلى أن العمانيين يميلون للتاريخ في كتاباتهم، وذلك استنادا على التاريخ الكبير الذي تمتلكه سلطة عمان ومجتمعها الذي وجد قبل قيام السلطنة كدولة موضحا أن الرواية تؤرخ أفضل من السرد التاريخي لكنها ليست وثيقة تاريخية، إذ ان الاماكن والمسميات الجغرافية حقيقية في الرواية لكن الأحداث ممكن أن تكون خيالية.
اليحيائي كاتب وروائي عماني حاصل على الدكتوراه في فلسفة التاريخ وله عدة إصدارات منها «يوم نفضت خزينة الغبار عن منامتها» و«البيت والنافذة»، حيث حصلت روايته «الحرب» على جائزة «كتارا 2023».

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