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رواد معرض الكتاب الـ 46 يبحرون في رحلة زمنية بتاريخ البلاد عبر مشروع ذاكرة الكويت الرقمية

11/30/2023 4:37:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أبحر رواد معرض الكويت الدولي للكتاب في نسخته الـ 46 في رحلة زمنية بتاريخ البلاد وأعلامها عبر بوابة مشروع ذاكرة الكويت الرقمية الذي أطلق في 30 ديسمبر 2020 ويستهدف حفظ تاريخ الدولة وتراثها المادي والفكري والأدبي من خلال منظومة رقمية.
وتعرف زوار جناح المشروع التابع لمكتبة الكويت الوطنية خلال أيام المعرض على مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات والوثائق التي تناولت تاريخ البلاد في المجالات كافة.
ويرمي المشروع الموسوعي الضخم إلى الحفاظ على تاريخ الكويت ووثائقها وإتاحتها للباحثين والمهتمين لتبقى في ذاكرة الأجيال عبر مختلف الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئية.

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