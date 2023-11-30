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الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ترعى الموسم الثاني للعبة البادل

11/30/2023 4:37:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحضور مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ضحى الخميس بالإنابة عن مدير عام الهيئة انطلقت بطولة البادل للموسم الثاني لذوي الإعاقة وذلك تحت رعاية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتعاون مع لجنة المنظمة لبطولة البادل.
وقالت الخميس إن هذه الرعاية تأتي إيمانا من الهيئة ومسؤوليتها الاجتماعية نحو دعم ودمج أبنائنا من ذوي الإعاقة لهذه الفعاليات الرياضية الخاصة بلعبة البادل، لاسيما أنها أخذت زخما رياضيا كبيرا في الفترة الحالية وهي من الألعاب ذات الحركة الصحية المفيدة والتي تسهم ببناء جسم رياضي متوازن، وقد كانت المشاركة البطولة أكثر من مدرسة من ذوي الاحتياجات الخاصة تحت مظلة الهيئة وبعض الجمعيات النفع العام والنادي الطموح الرياضي.
من جانب آخر، أوضح فواز الحمد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة البادل الثانية للاحتياجات الخاصة للموسم الثاني على التوالي أننا في دعم هذه الأنشطة المفيدة والخفيفة لذوي الإعاقة وإقامتها كل عام لتمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة في بناء ثقافة صحية مفيدة لهم وعلى صحتهم وقضاء أوقات الفراغ بالأمور المفيدة والتي تعود عليهم بالنفع والاستثمار الصحي الرياضي.

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