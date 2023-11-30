نحو غد أكثر إشراقا رئاسة الهند لمجموعة العشرين وفجر التعددية الجديدة بقلم رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي

MENAFN - Al-Anbaa) بقلم: رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي



يصادف اليوم مرور 365 يوما على تولي الهند رئاسة مجموعة العشرين، وإنها لحظة للتأمل، وإعادة الالتزام، وتجديد روح «فاسودهايفا كوتومباكام» (أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد).

وبينما اضطلعنا بهذه المسؤولية في العام الماضي، كان المشهد العالمي يتصارع مع تحديات متعددة الأوجه: التعافي من جائحة «كوفيد-19»، والتهديدات المناخية التي تلوح في الأفق، وعدم الاستقرار المالي، وضائقة الديون في الدول النامية، وكل هذا وسط تراجع التعددية. وفي خضم الصراعات والمنافسة، لقد عانى التعاون الإنمائي، الأمر الذي أدى الى إعاقة التقدم.

ومن خلال توليها رئاسة مجموعة العشرين، سعت الهند إلى أن تقدم للعالم بديلا للوضع الراهن، وهو التحول من التقدم الذي يتمحور حول الناتج المحلي الإجمالي إلى التقدم الذي يتمحور حول الإنسان.

وتهدف الهند إلى تذكير العالم بأمر يوحدنا، وليس بأمر يفرقنا. وأخيرا، كان لابد للحوار العالمي من أن يتطور، إذ كان لابد من إفساح المجال لمصالح القلة أمام تطلعات الأغلبية، وكان هذا يتطلب إصلاحا جوهريا للتعددية كما عرفناها.

الكلمات الأربع: شاملة وطموحة وموجهة نحو العمل وحاسمة، وهي تحدد نهجنا كرئيس لمجموعة العشرين، ويعد إعلان قادة نيودلهي، الذي اعتمده جميع أعضاء مجموعة العشرين بالإجماع، شهادة على التزامنا بتنفيذ هذه المبادئ.

لقد كانت الشمولية في قلب رئاستنا. لقد أدى إدراج الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين إلى دمج 55 دولة أفريقية في المنتدى، مما أدى إلى توسيعه ليشمل 80% من سكان العالم.

لقد أدى هذا الموقف الاستباقي إلى تعزيز حوار أكثر شمولا بشأن التحديات والفرص العالمية.

لقد بشرت قمة «صوت الجنوب العالمي» الأولى من نوعها، والتي عقدتها الهند في نسختين، بفجر جديد للتعددية.

لقد عملت الهند على تعميم اهتمامات الجنوب العالمي في الخطاب الدولي، كما بشرت بعصر حيث تأخذ البلدان النامية مكانها الصحيح في تشكيل السرد العالمي.

كما غرست الشمولية النهج المحلي الذي تتبناه الهند في التعامل مع مجموعة العشرين، الأمر الذي جعل منها رئاسة شعبية تليق بأكبر ديموقراطية في العالم.

ومن خلال فعاليات «جان بهاجيداري» (المشاركة الشعبية)، وصلت مجموعة العشرين إلى 1.4 مليار مواطن، بما في ذلك جميع الولايات والأقاليم الاتحادية كشركاء. وفيما يتعلق بالعناصر الموضوعية، ضمنت الهند توجيه الاهتمام الدولي نحو أهداف تنموية أوسع، بما يتماشى مع تفويض مجموعة العشرين.

وفي منتصف خطة عام 2030، قدمت الهند خطة عمل مجموعة العشرين لعام 2023 لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، متبعة نهجا شاملا وموجها نحو العمل تجاه القضايا المترابطة، بما في ذلك الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية.

ومن المجالات الرئيسية التي تدفع هذا التقدم البنية التحتية العامة الرقمية القوية DPI. وهنا، كانت الهند حاسمة في توصياتها، بعد أن شهدت بشكل مباشر التأثير الثوري للابتكارات الرقمية مثل Aadhaar، وUPI، وDigilocker. ومن خلال مجموعة العشرين، أكملنا بنجاح إنشاء مستودع البنية التحتية العامة الرقمية، وهو خطوة مهمة في التعاون التكنولوجي العالمي. سيساعد هذا المستودع، الذي يضم أكثر من 50 مؤشرا لإدارة البيانات من 16 دولة، بلدان الجنوب العالمي على بناء واعتماد وتوسيع نطاق إدارة البيانات الخاصة بإطلاق العنان لقوة النمو الشامل.

ومن أجل أرضنا الواحدة، قدمنا أهدافا طموحة وشاملة لإحداث تغيير عاجل ودائم ومنصف.

ويتناول «ميثاق التنمية الخضراء» التابع للإعلان تحديات الاختيار بين مكافحة الجوع وحماية الكوكب، من خلال تحديد خارطة طريق شاملة حيث يكون التوظيف والنظم البيئية (الإيكولوجية) متكاملين، ويكون الاستهلاك واعيا بالمناخ، والإنتاج صديقا للكوكب. بالترادف، يدعو إعلان مجموعة العشرين إلى مضاعفة طموحة لقدرة الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2030. وإلى جانب إنشاء التحالف العالمي للوقود الحيوي والدفع المنسق للهيدروجين الأخضر، لا يمكن إنكار طموحات مجموعة العشرين لبناء عالم أنظف وأكثر خضرة. لقد كانت هذه هي روح الهند دائما، ومن خلال أنماط الحياة من أجل التنمية المستدامة LiFE، يمكن للعالم الاستفادة من تقاليدنا المستدامة القديمة.

علاوة على ذلك، يؤكد الإعلان التزامنا بالعدالة والمساواة المناخية، ويحث على تقديم دعم مالي وتكنولوجي كبير من الشمال العالمي. وللمرة الأولى، كان هناك اعتراف بالقفزة الكمية المطلوبة في حجم تمويل التنمية، والانتقال من مليارات الدولارات إلى تريليونات الدولارات. أقرت مجموعة العشرين أن البلدان النامية تحتاج إلى 5.9 تريليونات دولار للوفاء بمساهماتها المحددة وطنيا بحلول عام 2030.

ونظرا للموارد الهائلة المطلوبة، أكدت مجموعة العشرين على أهمية وجود بنوك تنمية متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فعالية. وفي الوقت نفسه، تتولى الهند دورا قياديا في إصلاحات الأمم المتحدة، خاصة في إعادة هيكلة الأجهزة الرئيسية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي من شأنه أن يضمن نظاما عالميا أكثر عدالة.

لقد احتلت المساواة بين الجنسين مركز الصدارة في الإعلان، وبلغت ذروتها بتشكيل فريق عمل مخصص لتمكين المرأة في العام المقبل. إن مشروع قانون حجز المقاعد التشريعية للمرأة في الهند لعام 2023، الذي يخصص ثلث مقاعد البرلمان الهندي والمجالس التشريعية للولاية للنساء، يجسد التزامنا بالتنمية التي تقودها المرأة.

ويجسد إعلان نيودلهي روح التعاون المتجددة عبر هذه الأولويات الرئيسية، مع التركيز على تماسك السياسات، والتجارة الجديرة بالثقة، والعمل المناخي الطموح. ومن دواعي الفخر انه خلال رئاستنا، حققت مجموعة العشرين 87 نتيجة واعتمدت 118 وثيقة، وهو ارتفاع ملحوظ عن الماضي.

ومن خلال رئاستنا لمجموعة العشرين، قادت الهند المداولات حول القضايا الجيوسياسية وتأثيرها على النمو الاقتصادي والتنمية. إن الإرهاب والقتل غير المبرر للمدنيين أمر غير مقبول، ويجب علينا أن نتصدى له بسياسة عدم التسامح مطلقا. ويجب علينا أن نجسد الإنسانية بدلا من العداء ونكرر أن هذا ليس عصر الحرب.

ويسعدني أن الهند قد حققت خلال رئاستنا إنجازا استثنائيا: فقد أعادت تنشيط التعددية، وعززت صوت الجنوب العالمي، ودعمت التنمية، وناضلت من أجل تمكين المرأة في كل مكان.

وبينما نقوم بتسليم رئاسة مجموعة العشرين إلى البرازيل، فإننا نفعل ذلك مع اقتناعنا بأن خطواتنا الجماعية من أجل الناس والكوكب والسلام والرخاء، سيتردد صداها لسنوات قادمة.