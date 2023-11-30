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التطوعية النسائية الكويت تولي اهتماما بالغا بأبنائها باعتبارهم اللبنة الأولى في بناء نهضتها

11/30/2023 4:37:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية التزامها بمواصلة العمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، مشيرة إلى أن الكويت تولي اهتماما بالغا بأبنائها، باعتبارهم اللبنة الأولى في بناء نهضتها.
وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الشيخة فادية السعد في تصريح صحفي عقب حفل افتتاح ملتقى «موهبة طفل الأول» إن الكويت حرصت على حماية حقوق الطفل انطلاقا من المبادئ الدستورية فشرعت قانون الحقوق الأساسية للطفل وحمايته من كافة أشكال العنف.
وأشارت الشيخة فادية السعد إلى التزام الكويت بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها والتي من أبرزها الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل، إذ انشأت محكمة الأسرة لمعالجة وتسوية قضايا ونزاعات الأسرة وعدم تأثر أفرادها بتلك المنازعات خاصة الأطفال.
وأضافت أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك بعض الأطفال يتعرضون للعنف الأسري، لذا تحرص الجمعية على عقد اللقاءات والندوات التوعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوعية الأسر وتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لمنع العنف والتصدي له وتعزيز حقوق الأطفال.
وأوضحت أن أهداف التنمية المستدامة 2030 تمس حياة الأطفال وتشكل نهجا شاملا لتلبية احتياجاتهم وحمايتهم من الأذى وتأمين البيئة التي يعيشون فيها بل أنها وضعت كرامة الأطفال وحقهم في العيش دون خوف أو عنف أولوية في جدول أعمال التنمية الدولية إذ تضمنت هدفا واضحا وهو إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال.
من جانبها، قالت أمين سر الجمعية د.منى القطان في كلمتها إن الملتقى يهدف إلى إبراز مواهب الطفل وتأكيد أهميتها في تكوين شخصيته وتشجيع أولياء الأمور وحثهم على ممارسة الطفل لهواياته ومواهبه، فضلا عن تشجيع الطفل على ممارسة الأنشطة والفعاليات المجتمعية.
وأكدت القطان أن الملتقى يهدف أيضا إلى غرس وتعزيز القيم التربوية في الطفل من خلال ممارسة هواياته ومواهبه تنمية وتطوير مهارات الطفل باختلاف الهوايات والقدرات وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة أبناء الوطن في الجانب التربوي.
وبينت أن الملتقى يأتي ضمن استراتيجية الجمعية لدعم وتمكين الأسرة والعاملين في مجال الطفولة ورفع الوعي المجتمعي لتنمية وتطوير قدرات الطفل والعمل على رفع مستوى رعايته ودعم إيجاد بدائل تربوية لرعاية أطفال الأمهات العاملات، فضلا عن توعية المجتمع بأهمية مرحلة الطفولة وخصائصها.

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