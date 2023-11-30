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العصيمي لـ الأنباء 66 66% نسبة إنجاز مشروع طرق جنوب السرة

11/30/2023 4:37:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكد مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد ضاوي العصيمي في تصريح لـ «الأنباء»، أن نسبة إنجاز عقد مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف أمطار وصحية وخدمات أخرى في جنوب السرة شاملة شارع دمشق والدائري الخامس وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز تقدر بـ 66.66%، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر 2023.
وأضاف العصيمي أن نسبة إنجاز المخطط 76.50%، مشيرا إلى أن المشروع يقع في منطقة جنوب السرة ويتضمن إنشاء جسور مرتفعة وطرق منخفضة وأنفاق مغلقة مع كل الخدمات المتعلقة بها وتحويل مسار الخدمات التي تتعارض مع المسار الجديد للطريق وأن هذا العقد يقع ضمن عقود تطوير وتحسين الطرق المؤدية إلى مستشفى جابر الأحمد.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تطوير وتوفير مداخل ومخارج من الطرق السريعة الى الطرق الخدمية المحيطة الى مستشفى الشيخ جابر الأحمد الصباح، كما يهدف المشروع الى تحسين الحركة المرورية في المناطق السكنية، وإعادة توزيع حركة المرور لتلافي الازدحام المروري.
وعن مكونات المشروع، أفاد العصيمي بأنها تتضمن 6 كيلومترات أعمال طرق أرضية بعرض من 6 الى 11 حارة، وعدد 5 جسور سيارات أعلى الطرق المنخفضة، وعدد 6 جسور خدمات أعلى الطرق المنخفضة، و6 طرق منخفضة و2 نفق سيارات، و5 تقاطعات متضمنة 1 جسر سيارات علوي، و1.4 كيلومتر منحدرات جسور بطريقة التدعيم الميكانيكي، وشبكة تصريف مياه الأمطار متضمنة خزانا أرضيا لمياه أمطار، أعمال تحويل وترحيل وحماية الخدمات المختلفة، و1 جسر مشاة، و11 موقف باصات، وأعمال التحويلات المرورية المؤقتة، وأعمال حماية البيئة.

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