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سفيرنا لدى روما الكويت حريصة على المساهمة والمشاركة في الأعمال الخيرية

11/30/2023 4:37:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد سفيرنا لدى إيطاليا ناصر القحطاني بالمشاريع والمساهمات التي تدعمها الجهات الخيرية الكويتية بالتعاون مع الجمعيات الاسلامية المحلية في إطار القوانين المعمول بها في ايطاليا.
وقال السفير القحطاني في بيان تلقت «كونا» نسخة منه بمناسبة مشاركة سفارتنا بروما في افتتاح مسجد ومركز إسلامي جديدين في جزيرة صقلية الإيطالية إن «الكويت تحرص دوما على المساهمة والمشاركة في الأعمال الخيرية التي جبل عليها أهل الكويت حتى أصبحت سمة للهوية الوطنية لشعب الكويت الكريم والمعطاء».
وذكر البيان أنه جرى افتتاح مسجد ومركز «الفلاح» الإسلامي من قبل «جمعية الرحمة العالمية» الكويتية بمدينة شيكلي بمحافظة راغوزا جنوبي شرق صقلية يوم الجمعة الماضي أعقبه اقامة صلاة الجمعة.
وأضاف البيان أن السكرتير الأول يوسف التركيت حضر ممثلا عن سفارة الكويت بدعوة من جمعية الرحمة العالمية مراسم افتتاح المسجد الجديد بمشاركة ممثلين عن الهيئات والجمعيات الإسلامية في ايطاليا بجانب نائب محافظ راغوزا توماسو مونديللو ورئيسة شرطة البلدية ماريا روزا بورتيللي ومدير المكتب المسكوني والحوار بين الأديان الأب اينياتسو لا كينا.

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