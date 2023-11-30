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عايدة السالم منح وسام المعلوماتية لمصرف البحرين المركزي

11/30/2023 4:37:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مجلس أمناء جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية منح مصرف البحرين المركزي وسام المعلوماتية في نسخته السابعة عشرة وذلك في الدورة الثالثة والعشرين للجائزة، والذي يعد أعلى ما تمنحه الجائزة سنويا.
وأعربت رئيس مجلس أمناء الجائزة الشيخة عايدة سالم العلي عن خالص تهنئتها لمملكة البحرين الشقيقة بنيل مصرف البحرين المركزي وسام المعلوماتية، لريادته الإقليمية والدولية بالتقنيات المالية التي كان لها الأثر الكبير في التحول المبكر الذي تعيشه منطقتنا حاليا بهذا المجال، والنهوض بالاقتصاد الحديث، وخلق بيئة تنافسية تخدم المجتمعات بأفرادها ومؤسساتها المختلفة، وتنقلها إلى مصاف المجتمعات العالمية المتقدمة بهذا الشأن.
وأشارت الشيخة عايدة سالم العلي إلى أن تتويج مصرف البحرين المركزي بوسام المعلوماتية يأتي خير شاهد لهذه المسيرة الرقمية المبتكرة التي امتدت إلى أكثر من عقدين، واتسمت بالرؤية الواضحة والتنفيذ السليم لها خلال فترة قصيرة بوقتها كثيرة بإنجازاتها في قطاع ذي أخطار عالية يصعب تغييره، لتصبح مملكة البحرين على الخريطة العالمية للتقنيات المالية.
بدوره، أكد عضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة المنظمة العليا م.بسام الشمري أن مسيرة المصرف الرقمية تعود إلى إطلاق كل من شبكة «بنفت» لربط أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع لبطاقات السحب الآلي في مملكة البحرين عام 1997، والشبكة الخليجية GCCNet لربط أجهزة الصراف الآلي بين دول مجلس التعاون الخليجي عام 1999، وتدشين نظامين للتسويات الإجمالية وتسوية الأوراق المالية عام 2007، وإصدار نموذج رقم الحساب المصرفي الدولي الخاص بمملكة البحرين عام 2011، وتقديم نظام البحرين لمقاصة الشيكات الإلكتروني 2012، والريادة بتدشين نظام التحويلات المالية الإلكتروني الذي قدم ثلاث خدمات متميزة لجميع عملاء البنوك آنذاك، وشهد المصرف في عام 2017 منعطفا محوريا تجاه الابتكار التقني المالي يعكس الرؤية الثاقبة للمصرف، بإنشاء وحدة مختصة في مجال التكنولوجيا المالية.

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