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وزير الخارجية موقف الكويت مبدئي وثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

11/30/2023 4:37:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة أنتوني بلينكن، حيث قدم خالص تعازيه لوفاة الفقيدة والدة الشيخ سالم العبدالله، رحمها الله، معبرا عن صادق مواساته لهذا المصاب الجلل.
كما تناول الاتصال التطورات الخطيرة في قطاع غزة والتباحث في سبل وقف الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.
وشدد الشيخ سالم العبدالله خلال الاتصال على موقف الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة والوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
ودعا إلى ضرورة وقف القتل الدائر في غزة فورا والعمل على ضمان عدم اتساع رقعة الصراع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وعدم التعاطي مع هذه القضية بازدواجية المعايير وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل.

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