وزير الخارجية موقف الكويت مبدئي وثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Al-Anbaa) تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة أنتوني بلينكن، حيث قدم خالص تعازيه لوفاة الفقيدة والدة الشيخ سالم العبدالله، رحمها الله، معبرا عن صادق مواساته لهذا المصاب الجلل.
كما تناول الاتصال التطورات الخطيرة في قطاع غزة والتباحث في سبل وقف الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.
وشدد الشيخ سالم العبدالله خلال الاتصال على موقف الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة والوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
ودعا إلى ضرورة وقف القتل الدائر في غزة فورا والعمل على ضمان عدم اتساع رقعة الصراع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وعدم التعاطي مع هذه القضية بازدواجية المعايير وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل.
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