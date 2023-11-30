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السفير طلال الفصام خطة وطنية لتبني الاقتصاد الدائري في الصناعة تحقيقا للاستدامة

11/30/2023 4:37:49 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال سفيرنا لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام اليوم الأربعاء إن الكويت تعد خطة لتبني الاقتصاد الدائري في العمليات الصناعية ضمن رؤيتها الوطنية لاقتصاد متنوع ومستدام.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الفصام أمام الاجتماع السنوي الـ 20 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في العاصمة النمساوية فيينا.
وشدد الفصام، في كلمته، على أن الكويت تأخذ في اعتبارها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن رؤيتها و«تعمل حاليا على إعداد خطة عمل وطنية لتبني الاقتصاد الدائري في العمليات الصناعية» بما يسهم تحقيق التنمية المستدامة وتقليل النفايات والتلوث مما يعزز الاستدامة البيئية ويعكس التزام الصناعة بالمسؤولية الاجتماعية.
وأوضح الفصام أن من بين أهداف الخطة زيادة نسبة المنشآت الصناعية التي تتبنى ممارسات الاقتصاد الدائري وتقليل تكاليف سلاسل التوريد على المدى الطويل وتحسين إمكانات التصدير لمنتجات الصناعة التحولية المحلية وتصميم السياسات والحوافز لدفع الشركات المصنعة الخاصة إلى تبني مبادئ الاقتصاد الدائري.
ولفت إلى أن الكويت اعتمدت الاستراتيجية الوطنية الصناعية التي ستسهم في خلق ظروف مناسبة من أجل تحسين القدرة التنافسية في القطاعات الصناعية وتحقيق التنوع ورفع حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وفي كلمته، أكد الفصام أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة «اليونيدو» في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، مشددا على حرص الكويت على مواصلة دعمها للمنظمة ولاسيما بمساهمتها الفعالة في تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وقال إن الكويت ترحب بمبادرات المنظمة وأنشطتها تجاه البيئة والاقتصاد الدائري كمنتدى فيينا للطاقة والفعاليات الجانبية التي تنظمها «اليونيدو» خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة ومؤتمر المناخ.
كما أكد السفير الفصام في كلمته على أهمية الأمن الغذائي ووصوله الى الجميع بشكل آمن وهو من بين أولويات «اليونيدو»، مثمنا جهودها من أجل الوصول الى عالم خال من الجوع.
وتطرق السفير في كلمته إلى العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استهدف البنية التحتية وتسبب في قطع الكهرباء والماء ومصادر الغذاء كافة عن الشعب الفلسطيني مطالبا المجتمع الدولي التدخل لوقف إطلاق النار وادخال المساعدات الإنسانية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
كما أعرب عن دعم الكويت الكامل للعرض الذي تقدمت السعودية لاستضافة الدورة 21 للمؤتمر العام المقبل لـ «اليونيدو» عام 2025.

MENAFN30112023000130011022ID1107514983

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