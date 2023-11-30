التجارة تغلق مخزنا ببضائع مقلدة بقيمة 120 ألف دينار

إغلاق 3 محلات بالجهراء تقوم بعرض وبيع سلع مقلدة لحقائب وملابس وإكسسوارات وأحذية نسائية



عاطف رمضان

أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان ادارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة ضبطت بضائع مقلدة لماركات عالمية في مخزن بالفروانية تقدر قيمتها بـ 120 الف دينار.

وأضافت المصادر ان الوزارة اغلقت المخزن الذي يوزع بضائعة لمحلات في المباركية والسالمية والعقيلة والفروانية وتمت احالته الى النيابة.

ولفتت المصادر الى ان البضائع والسلع المقلدة لماركات عالمية التي تم ضبطها في المخزن هي عبارة عن ملابس وحقائب وأحذية وإكسسوارات تحمل علامات تجارية مقلدة لأصلية.

من جهة اخرى، ذكرت المصادر ان الوزارة ضبطت وأغلقت 3 محلات في محافظة الجهراء تقوم بعرض وبيع سلع مقلدة لحقائب وملابس وأكسسوارات وأحذية نسائية غالية الثمن مقلدة تقليد درجة اولى يصعب التفريق بينها وبين الاصلي.

كما تمكنت الوزارة من ضبط أحد الاسواق الكبرى يقوم ببيع ملابس رياضية للأطفال تم وضع علامة تجارية عليها دون حق الاستخدام.

وأشارت المصادر الى ان السلع المقلدة لا تتبع معايير الشركات المصنعة أو الاختبارات التنظيمية كما ان السلع المقلدة لها تأثير قوي على الاقتصاد الوطني ظاهرة وتهدد المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية وأطرافا أخرى، وتعمل على طرد الاستثمار الأجنبي، كما أنها تقوض الإنفاق على الابتكار والتطوير.

ولفتت الى ان الكويت تمكنت من رفع اسمها من قائمة المراقبة الخاصة بحماية الملكية الفكرية وذلك نتيجة تقدمها المستمر والمميز في مجال حماية الملكية الفكرية بعد ان كثفت الوزارة مراقبة الاسواق فيما يخص السلع المقلدة وغيرها من وسائل الغش التجاري لما يصب في النهاية لصالح جمهور المستهلكين.