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مواعيد المترو اليوم بعد مد العمل ساعة أيام الخميس فقط

11/30/2023 4:31:22 AM
(MENAFN- Youm7) تمد الهيئة القومية للأنفاق اليوم الخميس ساعات عمل مترو الانفاق لمدة ساعة، وذلك أيام الخميس فقط خلال شهر ديسمبر، وينشر اليوم السابع مواعيد قيام أخر قطار مترو بالخطوط الثلاثة اليوم الخميس بعد زيادة ساعات العمل.



1. قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان فى تمام الساعة 12:40 صباحا.

2. قيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة فى تمام الساعة 12:35 صباحا .

3. قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة فى تمام الساعة 12:55 صباحا.

4. قيام آخر قطار من محطة المنيب فى تمام الساعة 1:05 ص.

5. قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات 12:31 صباحا.

6. قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 1:05 ص.

7. سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 1:25 صباحا .

8. سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر فى تمام الساعة الواحدة صباحا .

9. سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة الواحدة صباحا .
















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