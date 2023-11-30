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انطلاق الطائرة الإغاثية 31 من الجسر الكويتى لمساندة الشعب الفلسطينى فى غزة

11/30/2023 4:31:18 AM
(MENAFN- Youm7) أقلعت صباح اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية الـ31 من الجسر الجوى الكويتى متجهة إلى مطار العريش محملة بـ10 أطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية لإغاثة الأشقاء فى قطاع غزة.

وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الكويتى يوسف المعراج - عقب إقلاع الطائرة - إن الكويت تبذل كل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الاعتداءات المدمرة من الكيان الإسرائيلي.

وأضاف المعراج أن الجسر الجوي يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه القيادة الكويتية بتوجيهات سامية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، معربا عن الأمل في أن تسهم تلك المساعدات في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومشيرا إلى أن الجمعية ستكثف جهودها في تقديم المزيد من المساعدات الإغاثية للمتضررين هناك.

وأكد أن الجمعية حرصت منذ بداية الاعتداء على قطاع غزة على إيصال مساعداتها العاجلة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للشعب الفلسطيني، مبينا أن الجمعية تعمل حاليا على تحديد عدد من المحاور الأساسية من المساعدات لإدخالها إلى معبر رفح.

ولفت المعراج إلى أن هذه المساعدات الإنسانية تعبر عن تضامن دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم على تجاوز الظروف الراهنة التي يمر بها إثر العدوان.









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