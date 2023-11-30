-->

Friday, 01 December 2023 08:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحويل الحركات المرورية فى إكسبو دبى من الجمعة للأحد تزامنا مع Cop28

11/30/2023 4:31:18 AM
(MENAFN- Youm7) بالتزامن مع استضافة دولة الامارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي، والذى تبدأ فعالياته اليوم الخميس ،أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تحويل مؤقت للحركة المرورية في إمارة دبي على الطرق المؤدية إلى شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى إمارة أبوظبي في المقطع الممتد من دوار مركز دبي التجاري العالمي إلى تقاطع إكسبو، لمدة 3 أيام اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر ولغاية يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 صباحاً.





ووضعت هيئة الطرق والمواصلات خطة مرورية متكاملة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، لضمان انسيابية الحركة المرورية، من خلال استخدام الطرق البديلة، مثل: شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع الإمارات، وشارع جميرا، وشارع الوصل، وشارع الخيل.





ودعت الهيئة الجمهور إلى استخدام وسائل النقل العام، للوصول إلى وجهاتهم، كما وجهت مستخدمي الطريق نحو الالتزام باللوحات الارشادية على الشوارع، والإشعارات التى ستعرض على الشاشات الذكية المتغيرة حول التحويلات المرورية المؤقتة واستخدام الطرق البديلة.
















MENAFN30112023000132011024ID1107514912

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث