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وزير العدل الفلسطيني: بلاغات لـالجنائية الدولية بانتهاكات الاحتلال

11/30/2023 4:31:18 AM
(MENAFN- Youm7) دعا الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إلى ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي بسبب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، داعيا مجلس الأمن إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد الجرائم التى ينفذها الاحتلال.

قال "الشلالدة" في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تفريغ الأراضي المحتلة من سكانها من خلال توسيع الاستيطان، موضحا أن إسرائيل أعلنت غزة قطاعا معاديا بما يخالف المواثيق والاتفاقات الدولية باعتبارها سلطة احتلال.

أضاف: نزود المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أولا بأول بجميع البلاغات بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.










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