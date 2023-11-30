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للمزارعين.. تعرف على أهم التوصيات السريعة والعاجلة من مركز المناخ

11/30/2023 4:31:14 AM
(MENAFN- Youm7) تشير توقعات مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى الحالة المناخية إلى ارتفاع الحرارة نسبياً خلال بداية الأسبوع "السبت والأحد " ثم انخفاض كبير ومفاجيء بداية من يوم الإثنين لتكون حول 20 °م نهاراً ولأول مرة تلامس الحرارة حد الـ 12 °م ليكون جو شتوي بارد بامتياز.



وهناك توقعات ببعض الأمطار على مناطق شمال الدلتا وشمال سيناء "يوم الإثنين " ما بين خفيفة إلى متوسطة وهذه ظروف جوية غير اعتيادية في مثل هذا الوقت من فصل الخريف .



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات السريعة والعاجلة التى وضعها الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ:






1- القمح :
سرعة الانتهاء من الزراعة "العفير والحراتي " لان انخفاض الحرارة ليلاً يبطيء من معدلات الإنبات وهنا يمكن استخدم جرعة تنشيطية من سلفات نشادر أو نترات نشادر بمعدل 1.5 شيكارة للفدان مع الزراعة وعدم تأخير رية التشتية عن 20 -25 يوم من الزراعة واضافة 10 لتر حامض فسفوريك او 3-4 كجم ماب لزيادة تنشيط الجذور ودفع النباتات للتفريع.



2- الفول: سرعة الانتهاء من الزراعة في الوجه البحري ، وللمزارعين فى الوجه القبلي العناية بالفسفور في المراحل الأولى والاستعداد التام لإصابات التبقعات اللى ستزيد مع الرطوبة العالية مع فحص النباتات جيدا لوجود حشرات المن والندوة العسلية وعند تواجد اكثر من 4 حشرة علي الوريقة يتم الرش فورا بأحد المبيدات للثاقبة الماصة
.. بعدها يتم تكثيف اضافة البوتاسيوم في صورة نترات او سترات لزيادة معدلات التزهير في مرحلة لاحقة.



3- البنجر: توقف إضافة أي ازوت بعد 90 يوم وبداية إضافة البوتاسيوم وحتى عمر 130-140 يوم مع الاستعداد تماماً لظهور التبقع السركسبوري وضروري جدا الرش الوقائي بأكروبات النحاس بالتبادل مع مبيد اوبص .



4- البطاطس الشتوى: عدم اضافة اي منظمات نمو البطاطس بعد 90 يوم حتى لا يحدث تشقق للدرنات .. فقط البوتاسيوم في صورة نترات أو سترات بمعدل 1.5 كجم للفدان رشاً مع 30 سم سيتوكينين 4% و الرش الوقائي ضد الندوة المبكرة بالمواد الفعالة مفينوكسام وميتالكسيل بالتبادل مع ازوكسي ستروبين.



5- البطاطس الصيفي: لا تزرع مبكراً "في نوفمبر" حتى لو كانت الأرض جاهزة وعدم الزراعة في أرض ما زالت بها نسبة رطوبة عالية وممنوع استخدام اليوريا في الدفعة الأولي من التسميد يفضل أن تكون سلفات نشادر أو
نترات نشادر.



6- الفاصوليا الشتوى: من المهم ألا تزيد كمية المياه حتى لا تزيد الرطوبة ويحدث مشكلة اللفحة الهالية او العفن الأبيض على القرون.



7- الفراولة: ممنوع الرش بالأحماض الأمينية تماما لأنها فترة العفن الرمادي وخاصة في الأجواء الباردة
وزيادة الندى مع الاهتمام بعالي الفسفور.



8- البسلة المبكرة : عدم رش أى نحاسيات أثناء التزهير والعقد .



9- البصل المقور أو السبيعني: أفضل ميعاد لاستخدام البورون رشاً علي الأوراق يكون قبل حصاد التقليع بحوالي 20 يوم على الأكثر ، ويمكن رشه بمعدل 1.5 سم لكل لتر مياه ويمكن خلطه مع مركب الكي تي أي KTS بمعدل لتر للفدان .



10- البصل الفتيل: ضرورة تطهير ارض المشتل
قبل الزراعة وخاصة في الأراضي اللى ظهر فيها العفن الأحمر قبل كده.



11- الثوم: تخفيف نسبة الرطوبة تحت النباتات وتطويل الفترة بين الريات ومعالجة ظهور اصفرار اطراف الاوراق وهو في الغالب نقص بوتاسيوم وماغنسيوم بسبب توقف الجذور عن امتصاصهما بسبب بداية انكسار الحرارة ليلاً وزيادة فرق حرارة الليل والنهار
او تشبع التربة بالمياه وفحص النباتات جيدا لذبابة البصل الكبري وعدم الاستعجال فى رش الكالسيوم بورون والالتزام بالبوتاسيوم فوسفيت والماغنسيوم فوسفيت .



12- الطماطم المكشوفة "عروة الصعيد": الحذر كل الحذر من البياض الدقيقي والندوة المبكرة على الأوراق والثمار
و ضروري التعامل بالكالسيوم فوسفيت بالتبادل مع سترات بوتاسيوم
.



13- الخضر الشتوية فلفل وباذنجان : تكثيف اضافة البوتاسيوم والماغنسيوم و الفحص لحشرات تربس الازهار
في ازهار النباتات وخاصة تحت الصوب .



14- الكمون والكزبرة واليانسون والكراوية والشمر: عدم زيادة المياه خلال الرية الأولى مع الاعتناء باضافة المطهرات الفطرية مع الري ضد اعفان الجذور زي الكاربندازيم مع التوبسين مع إضافة جرعة تنشيطية مع الزراعة 1 شيكارة سلفات نشادر ، وعلى ان يتم إضافة الازوت في صورة نترات نشادر مع الرية الأولى وليس يوريا قدر الامكان.



15- البرسيم: عدم تأخير الحشة الحالية والانتهاء منها حتى يفوق النبات بعد البرد مع إضافة حامض فسفوريك مع الرية اللي جاية 10 لتر.



16: بساتين الفاكهة: سرعة الانتهاء من الخدمة الشتوية "مانجو – زيتون – متساقطات " نظراً لانخفاض الحرارة ليلاً وبرودة جوف الأرض بالتالي ضعف تحلل اسمدة الخدمة الشتوية وبقاء معظمها بدون تحلل حتى بداية الصيف وفقدان قيمتها وتأثيراتها مع ضرورة إضافة الكبريت الزراعي والسوبر فوسفات مع اسمدة الخدمة وسرعة اجراء التقليم يليه التطهير بمركبات النحاس .
















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