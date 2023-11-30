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هل تحقق قمة الإمارات المعادلة الأصعب فى COP28 للانتقال العادل للطاقة ؟

11/30/2023 4:31:13 AM
(MENAFN- Youm7) وصف أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
الوقود الاحفورى بالجذور السامة لأزمة المناخ مطالبا باقتلاع جذوره ، قائلا: " نحن على يقين أنه لا يزال من الممكن جعل حصر درجة حرارة الأرض في حدود 1.5 درجة حقيقة واقعة، وأن هذا الأمر يتطلب اقتلاع الجذور السامة لأزمة المناخ ألا وهو الوقود الأحفوري، وان الأمر يتطلب انتقالا عادلا ومنصفا لمصادر الطاقة المتجددة ".

وأضاف جوتيريش خلال مقدمة تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2023 ، أنه يتوقف الحفاظ على إمكانية تحقيق أهداف درجة الحرارة الواردةفي اتفاق باريس،
على تعزيز جهود التخفيف بشكل كبير هذا العقد، من أجل تضييق فجوة الانبعاثات، وهذا من شأنه أن يسهل تحقيق أهداف أكثر طموحا لعام 2035 في الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا،
ويزيد من فرص الوفاء بتعهدات تحقيق الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر، والتي تغطي الآن حوالي 80% من الانبعاثات العالمية.
فيما قالت إنجر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
خلال ذات التقرير الصادر قبل قمة الإمارات بأيام : " انه لا يوجد شخص أو اقتصاد على هذا الكوكب لم يتأثر بتغير المناخ، لذلك نحن بحاجة إلى التوقف عن تسجيل أرقام قياسية غير مرغوب فيها بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة، وارتفاع درجات الحرارة العالمية والطقس الشديد، ويجب علينا أن نوقف سيناريو العمل كالمعتاد حول الافتقار إلى الطموح والعمل المتمثل في عدم كفاية الطموح وعدم كفاية الإجراءات، والبدء في تسجيل أرقام قياسية إيجابية، بشأن كل من خفض الانبعاثات، والتحولات الخضراء والعادلة، وتمويل المناخ.''
فيما أكد تقرير فجوة الانبعاثات لعام
2023
الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، قبل انعقاد قمة المناخ لعام 2023 في دبي الذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة،خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر من العام الحالي،
أنه تعد الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف والحصيلة العالمية، بمثابة فرصة لبناء طموح أكبر للجولة القادمة لتعهدات المناخ، وشدد على ضرورة خفض الانبعاثات المتوقعة لعام 2030 بنسبة 28-42 % للوصول إلى حد قصر الاحترار في حدود درجتين مئويتين و1.5 درجة مئوية، وان التخفيف المستمر للانبعاثات والتحولات المنخفضة الكربون، يعد أمرا ضروريا لتضييق فجوة الانبعاثات.
فهل تتمكن قمة الإمارات العربية من تحقيق المعادلة الأصعب للانتقال العادل للطاقة والقضاء على الوقود الأحفورى؟، وإلزام الدول التي تستخدمه في تخفيض انبعاثاتها، باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة .









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