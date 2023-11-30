-->

Friday, 01 December 2023 08:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار السلع الغذائية ببطاقات التموين خلال شهر ديسمبر .. تعرف عليها

11/30/2023 4:31:13 AM
(MENAFN- Youm7) تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية على بطاقات التموين، حيث ستبدأ صرف مقررات شهر ديسمبر اعتبارا من غدا الجمعة ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة،حيث يستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقدين بالبطاقات التموينية.



وتطرح وزارة التموين ما يقرب من 30 صنفا للسلع الغذائية وغير الغذائية
على بطاقات التموين بأسعار مخفضة، حيث يتم طرح السكر بسعر 12.6 جنيه للكيلو المعبأ وكيلو الأرز بسعر 12.6 جنيه وزجاجة الزيت 800 جرام 30 جنيها و مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيهًا ومكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا وفول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات، بجانب توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرحها بأسعار مخفضة من 20 Yلى 25 % .












MENAFN30112023000132011024ID1107514906

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث