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وفد من التعليم يزور مدارس فنية بألمانيا للإطلاع على كيفية إنشاء المناهج

11/30/2023 4:31:13 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، على أنه في إطار جهود الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على فتح قنوات للشراكة مع الجانب الأوروبي لفتح مجالات للعمل أمام خريجي طلبة التعليم الفني بصفة عامة وخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية بصفة خاصة، وخاصة قطاع الأعمال والتعليم في قطاعات السياحة والضيافة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قام وفد من وزارة التعليم والتدريب الفني بزيارة ألمانيا.



وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال التعليم والتدريب الفنى والمهنى، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتوسيع فرص العمل والتوظيف لخريجي التعليم الفنى فى السوق المحلى والدولى.



وتم خلال الزيارة عقد لقاءات مع صناع القرار في مؤسسات مختلفة مثل غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، ووكالة التوظيف الفيدرالية، والمكتب الألماني للتعاون الدولي في التعليم والتدريب الفني (GOVET)، وتضمنت الجولة زيارة مدارس تعليم فني مختلفة في ألمانيا للحصول على معلومات حول إنشاء المناهج والتدريب الفني والمهني والتعليم المزدوج، وضم الوفد
داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر والعضو المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تأهيل، والدكتورة شيماء ممدوح، نائب مدير وحدة التشغيل والإدارة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التعليم والتدريب الفني، والسيدة منى أيوب، مدير إدارة التعليم والتدريب الفني والمهني بمؤسسة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر.



وأعرب الوفد عن ارتياحه لنتائج الزيارة والتي ستسهم في تطوير التعليم الفني في مصر وتحسين جودته وتنويعه وتلبية احتياجات سوق العمل. وأكد الوفد على استمرار التواصل والتعاون مع الجانب الألماني لتنفيذ الخطط والبرامج المشتركة في المستقبل القريب.
















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