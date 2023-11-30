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بوتين معزيا أرملة كيسنجر: أتمنى لكم الثبات فى مواجهة هذه الفجيعة

11/30/2023 4:31:10 AM
(MENAFN- Youm7) أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لزوجة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في برقية نشرت على الموقع الرسمي للكرملين.


السيدة المحترمة نانسي كيسنجر!

أرجو أن تتقبلوا تعازينا العميقة في وفاة زوجكم هنري كيسنجر.

لقد توفي الدبلوماسي المتميز ورجل الدولة الحكيم وبعيد النظر، الذي تمتع لعقود عدة باحترام مستحق في جميع أنحاء العالم. يرتبط اسم هنري كيسنجر ارتباطا وثيقا بخط السياسة الخارجية العملي، والذي مكن في وقت ما من تحقيق انفراج في التوترات الدولية والتوصل إلى أهم الاتفاقيات السوفيتية الأمريكية التي ساهمت في تعزيز الأمن العالمي.

لقد أتيحت لي فرصة التواصل شخصيا مع هذا الرجل العميق والاستثنائي عدة مرات، وسوف أحتفظ بلا شك بأعز ذكرى معه.

أتمنى لكم ولجميع أقارب وأصدقاء الفقيد الثبات في مواجهة هذه الفجيعة.

مع الاحترام،

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين








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