الرئيس الصينى: القضية الفلسطينية لُب قضية الشرق الأوسط

MENAFN - Youm7) أكد الرئيس الصينى شى جين بينج، أن القضية الفلسطينية تُشكل لُب قضية الشرق الأوسط، وأن جوهر الصراع الفلسطينى-الإسرائيلى يكمن فى الإعمال الذى طال انتظاره للحق الوطنى المشروع للشعب الفلسطينى فى إقامة دولة مستقلة، مضيفا أن الدروس المريرة من دائرة الصراع تثبت تماما أنه لا يمكن تحقيق الأمن المستدام إلا من خلال التمسك بمفهوم الأمن المشترك.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها إلى اجتماع الأمم المتحدة الذي عُقد بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وزعتها سفارة الصين بالقاهرة اليوم الخميس.

ودعا بينج المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وحث مجلس الأمن الدولي على أن يتحمل مسؤولياته وبذل قصارى جهده لتسهيل وقف لإطلاق النار، وضمان سلامة المدنيين، ووقف الكارثة الإنسانية، مؤكدا أهمية استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أقرب وقت ممكن، ويتعين استعادة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وبقائه وحقه في العودة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن الصين، كعادتها دائما، تدعم بثبات القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، مضيفا أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتسوية القضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتمتع بالسيادة الكاملة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أهمية ضمان احتياجات اقتصاد فلسطين ومعيشة شعبها، وأنه يجب على المجتمع الدولي زيادة ما يقدمه من مساعدة تنموية ومساعدات إنسانية لفلسطين، والبقاء على المسار الصحيح نحو محادثات السلام، وعقد مؤتمر سلام دولي أكثر موثوقية في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن (بكين) طرحت مبادرة الأمن العالمي، وتناصر حل الخلافات والصراعات بين الدول من خلال الحوار والتشاور، وتدعم جميع الجهود التي تصب في صالح إيجاد تسوية سلمية للأزمة.

وأشار إلى تعهد بلاده بمواصلة الجهود لدعم العدالة بشأن القضية الفلسطينية، وتعزيز محادثات السلام بصورة نشطة، وتقديم مساعدات إنسانية وتنموية للجانب الفلسطيني، مؤكدا أن (بكين) باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لبناء توافق عالمي من أجل تعزيز السلام، وإعادة القضية الفلسطينية إلى المسار الصحيح المتمثل في حل الدولتين من أجل إيجاد تسوية شاملة وعادلة ودائمة لها في أقرب وقت.







