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أمين عام الأمم المتحدة: علينا وقف استخدام الأسلحة الكيميائية نهائيا

11/30/2023 4:31:09 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، ضرورة عقد العزم على وقف استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل نهائي، جاء ذلك في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة ، بمناسبة "يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية"، وفق الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة .

وقال جوتيريش "إن يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، هو مناسبة مهيبة لتكريم أولئك الذين قتلوا أو أصيبوا بهذه الأسلحة المروعة"مضيفا: "اليوم نتذكر الحوادث المروعة للأسلحة الكيميائية في
العالم "

وأوضح جوتيريش أن إنهاء هذه الآفة يعني الوفاء بدعوة اتفاقية الأسلحة الكيميائية لمنع استخدام أي أسلحة كيميائية، ووضع حد لإفلات من يستخدمها من العقاب، وخاصة ضد المدنيين"

وفي وقت سابق أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع قادة العالم لتعزيز النظام العالمي لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار - بما في ذلك من خلال معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة حظر الأسلحة النووية.









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