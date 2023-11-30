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شى يعزى بايدن فى وفاة كيسنجر.. وإعلام بكين ينعى وفاة صديق قديم للشعب الصينى

11/30/2023 4:31:09 AM
(MENAFN- Youm7) أرسل الرئيس الصينى شى جين بينج برقية عزاء لنظيره الأمريكى جو بايدن فى وفاة هنرى كيسنجر ، فيما نعى مسئولون ووسائل إعلام رسمية فى الصين هنرى كسينجر، وزير الخارجية الأمريكى الأسبق الذى توفى عن عمر يجاوز المائة عام، وكان فى قلب إعادة التقارب بين واشنطن وبكين قبل نصف قرن، وزار بكين فى يليو الماضى.




وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الإشادة المتدفقة والحنين لكسينجر كان بمثابة تغيير واضح فى لهجة وسائل الإعلام الحكومية فى الصين، التى أعربت عن كراهية للإدارات الأمريكية، فى الوقت الذى تراجعت فيها العلاقات بين البلدين إلى مستويات هى الأدنى منذ تطبيع العلاقات فى السبعينيات الذى ساعد مسينجر على تحقيقه.



وأرسل الرئيس الصينى رسالة تعزية للرئيس جو بايدن بحسب ما ذكر المتحدث باسم الخارجية الصينية.




وقال المتحدث وانج وينبين إن الولايات المتحدة والصين يجب أن ترثا وتحملا رؤية مكسينجر الاستراتجية وشجاعته السياسية وحكمته الدبلوماسية وتعزيز تطوير صحى ومستقر ومستدام للعلاقات الصينية الأمريكية.




وترددت أصداء هذه الرسالة فى الإعلام الحكومة الصينى، بحسب ما ذكرت واشنطن بوست. ووصف التلفزيون الرئيسى بالصين كسينجر بالدبلوماسى الأسطورى، و"حفرية حية" شهدت تطوير العلاقات الأمريكية الصينية.




وقالت وكالة الأنباء الصينية فى نعى نشر بعد الإعلان عن وفاة كيسنجر، إن هذا الصديق القديم للشعب الصينى الذى كان لديه رؤية حادة وفهم شامل للشئون العالمية قد أتم حياته الأسطورية.



وسرعان ما تحول نبأة وفاة كسينجر إلى "ترند" على موقع التواصل ويبو، النسخة الصينية من تويتر، وتصدر هاشتاج (لقد جاء كيسنجر إلى الصين هذا العام)، بـ 56 مليون مشاهدة بعد ساعة من إعلان وفاته.




كما كتب السفير الصينى لدى الولايات المتحدة شى فينج على موقع إكس قائلا: إن وفاة كيسنجر خسارة هائلة لكلا البلدين وللعالم. وأضاف أن التاريخ سيتذكر ما قدمه هذا الرجل الذى أتم قرنا من مساهمة للعلاقات الأمريكية الصينية، وسيظل دوما حيا فى قلوب الشعب الصينى كصديق قديم هو الأكثر قيمة.
















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