رئيس وزراء إسبانيا: أشك فى احترام إسرائيل للقانون الإنسانى الدولى فى غزة

قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الخميس، إنه "بسبب أعداد المدنيين الضحايا في غزة، أشك في احترام إسرائيل للقانون الإنساني الدولي"، مشددا على أن ما تفعله إسرائيل في غزة "غير مقبول" وفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية .

وأشارت الصحيفة إلى أن سانشيز أشار في وقت سابق ، الى ضرورة الوصول إلى حل لأزمة القضية الفلسطينية خاصة بعد ما حدث من كارثة في غزة، قائلا: "ما يحدث كارثة وتعاملنا معها بشكل جيد وتمكنا من وقف اطلاق النار وهذا يؤدى لوصول إلى المساعدات، وشكرنا الرئيس السيسي على هذه الإنجازات التي فعلها، وساعدنا على وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة"، مؤكدا أنه بمساعدة الرئيس السيسي تم وصول المساعدات.

وأضاف بيدرو سانشيز، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلجيكي من أمام معبر رفح "في القدس كان لدينا مقابلات مثمرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وتكلمنا عن هجمات 7 أكتوبر وأدناها وأيضا تكلمنا بشكل واضح عن مطالبتنا بإطلاق سراح كل الرهائن الإسرائيلية، وفي المقابل هناك الكثير من الأمور على إسرائيل فعلها والالتزام بالقانون الدولي ومراقبة قتل المدنيين من النساء والأطفال".







