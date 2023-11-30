كيشو يشارك فى بطولتى فنلندا وهباراندا الدولية للمصارعة

MENAFN - Youm7) يطير مساء اليوم محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخبالمصارعةإلى السويد للمشاركة فى بطولة هباراندا الدولية والتى تقام فى الفترة من 2 الى 4 ديسمبر المقبل، على أن يدخل معسكر لمدة 4 أيام .ومن المقرر أن يتوجه إلى فنلندا للمشاركة فى البطولة الدولية يوم 8 ديسمبر.وتأتى مشاركة كيشو فى البطولات والمعسكر فى إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 ، و التى تقام مارس القادم بمصر.

تلقى كرم جابر لاعب منتخب المصارعة، دعوة من الاتحاد الفلندى للعبة، للمشاركة في معسكر تدريبي بفنلندا بالاضافة إلى المشاركة فى بطولة فنلندا 🇫🇮 الدولية التى تقام فى الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر المقبل.

ويستعد كرم جابر للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وفقا لما تحسمه التجارب المقرر أن يقيمها تاجد اللعبة لكرم جابرو اللاعب فى نفس وزنه للمقارنة بينهما وتحديد المشارك فى بطولة أفريقيا المؤهلة.

ووافق اتحاد المصارعة

على طلب كرم جابر لاعب المنتخب السابق بالعودة والمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية التي ستقام فى مصر مارس المقبل.



