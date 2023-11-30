كيشو يشارك فى بطولتى فنلندا وهباراندا الدولية للمصارعة

(MENAFN
- Youm7) يطير مساء اليوم محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب
المصارعة
إلى السويد للمشاركة فى بطولة هباراندا الدولية والتى تقام فى الفترة من 2 الى 4 ديسمبر المقبل، على أن يدخل معسكر لمدة 4 أيام .
ومن المقرر أن يتوجه إلى فنلندا للمشاركة فى البطولة الدولية يوم 8 ديسمبر.
وتأتى مشاركة كيشو فى البطولات والمعسكر فى إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 ، و التى تقام مارس القادم بمصر.
تلقى كرم جابر لاعب منتخب المصارعة، دعوة من الاتحاد الفلندى للعبة، للمشاركة في معسكر تدريبي بفنلندا بالاضافة إلى المشاركة فى بطولة فنلندا 🇫🇮 الدولية التى تقام فى الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر المقبل.
ويستعد كرم جابر للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وفقا لما تحسمه التجارب المقرر أن يقيمها تاجد اللعبة لكرم جابرو اللاعب فى نفس وزنه للمقارنة بينهما وتحديد المشارك فى بطولة أفريقيا المؤهلة.
ووافق اتحاد المصارعة
على طلب كرم جابر لاعب المنتخب السابق بالعودة والمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية التي ستقام فى مصر مارس المقبل.
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