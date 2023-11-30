موقف ثلاثى الأهلى من رحلة تنزانيا وكواليس اجتماع كولر مع لجنة التخطيط

MENAFN - Youm7) كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف ثلاثي الأهلي بيرسي تاو وطاهر طاهر ومحمود متولي من اللحاق بمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال "شوبير" في تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير" على راديو أون سبورت أف إم: "بيرسي تاو أصبح جاهزا من الناحية الطبية وسيسافر اليوم مع بعثة الفريق لخوض اللقاء.

تابع: "طاهر طاهر بدأ التعافى من إصابته التي عانى منها في لقاء ميدياما الغاني بافتتاح دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الماضي، وهناك احتمالية لتواجده مع البعثة.

أضاف: "محمود متولي لن يسافر مع بعثة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز، موقفه صعب جدًا مع الفريق بسبب كثرة إصاباته، ويحسب للسويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي إعادة متولي للحياة مرة أخرى، لكن صعب أن يستمر اللاعب بسبب الإصابات التي يعاني منها".

وعن اجتماع كولر مع لجنة التخطيط، أردف: " كان هناك تصرف من لجنة التخطيط تجاه مارسيل كولر المدير الفني بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وبحث الأسباب التي أدت إلى ذلك".



