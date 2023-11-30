الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة البنك الأهلى فى دورى Nile

MENAFN - Youm7) يبدأ فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، اليوم الخميس، الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة دورى Nile.

منح إيهاب جلال اللاعبين راحة أمس الأربعاء، من التدريبات بعد السقوط أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري Nile.

ويسعى إيهاب لتجهيز اللاعبين بشكل قوى في محاولة لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ الفوز على الاتحاد السكندرى.

وفى سياق متصل، كشف محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة

الإسماعيلى، حقيقة تقديم إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى استقالته بعد الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري

Nile.

وقال محسن عبد المسيح في تصريحات خاصة: "كل مباراة يتم تداول إقالة إيهاب جلال أو استقالة إيهاب جلال، والحقيقة أن إيهاب جلال مستمر في القيادة الفنية للإسماعيلى ولا يوجد أي تفكير في إقالته".

وتابع عضو مجلس إدارة الإسماعيلى: "إيهاب جلال بدأ مشروع في الإسماعيلى ولا بد من تكملته، ولو إيهاب جلال تقدم باستقالته فلن نوافق عليها قبل إتمام المشروع الذى يعمل عليه".

وأضاف عبد المسيح: "الإسماعيلى تطور في أدائه ويقدم مستويات جيدة ولكن ينقص بعض اللاعبين الخبرة فقط والتوفيق، وكل المباريات التي تعرضنا فيها للخسارة تكون بسبب قلة خبرة واستقبال الأهداف في الوقت الأخير من المباراة".

وأوضح عضو مجلس الإدارة: "كل ما يحتاجه الإسماعيلى في الوقت الحالي التوفيق فقط، والصبر على إيهاب جلال الذى قدم لاعبين صغار يحتاجون لوقت فقط".