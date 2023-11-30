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اعتماد ترشيح هدايا ملاك لخوض انتخابات لجنة اللاعبين بالأولمبية الدولية

11/30/2023 4:31:05 AM
(MENAFN- Youm7)
وافقت اللجنة الأولمبية الدولية عن قبول ترشيح البطلة الأولمبية في التايكوندو هداية ملاك لخوض انتخابات لجنة اللاعبين الدوليين المقرر إقامتها خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024



وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد رشحت البطلة الأولمبية هدايا ملاك لخوض انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية وأعلن اليوم اعتماد ترشحها رسميا لخوض الانتخابات المقرر أن يتم التصويت عليها من خلال اللاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .



ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عن خالص التمنيات لهدايا ملاك بالتوفيق والتأكيد على كامل الدعم لها خلال الفترة القادمة.



واعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية القائمة النهائية للمرشحين بعدد 32 مرشحا بواقع 18 لاعبة و14 لاعبا يمثلون 15 رياضة أولمبية ممثلين لـ 32 دولة من العالم بينهم 4 مرشحين من أفريقيا و3 مرشحين عرب وذلك لاختيار 4 لاعبين فقط خلال الانتخابات التي ستجرى خلال أولمبياد باريس












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