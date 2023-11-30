اعتماد ترشيح هدايا ملاك لخوض انتخابات لجنة اللاعبين بالأولمبية الدولية

(MENAFN
- Youm7)
وافقت اللجنة الأولمبية الدولية عن قبول ترشيح البطلة الأولمبية في التايكوندو هداية ملاك لخوض انتخابات لجنة اللاعبين الدوليين المقرر إقامتها خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد رشحت البطلة الأولمبية هدايا ملاك لخوض انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية وأعلن اليوم اعتماد ترشحها رسميا لخوض الانتخابات المقرر أن يتم التصويت عليها من خلال اللاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .
ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عن خالص التمنيات لهدايا ملاك بالتوفيق والتأكيد على كامل الدعم لها خلال الفترة القادمة.
واعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية القائمة النهائية للمرشحين بعدد 32 مرشحا بواقع 18 لاعبة و14 لاعبا يمثلون 15 رياضة أولمبية ممثلين لـ 32 دولة من العالم بينهم 4 مرشحين من أفريقيا و3 مرشحين عرب وذلك لاختيار 4 لاعبين فقط خلال الانتخابات التي ستجرى خلال أولمبياد باريس
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