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وزير الرياضة يوافق على منح ذوى الهمم عضوية 6 أشهر مجانية بمراكز الشباب

11/30/2023 4:31:05 AM
(MENAFN- Youm7) وافق وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي ، علي منح ذوي القدرات والهمم عضوية مجانية لمدة 6 أشهر بمختلف مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، احتفالًا باليوم العالمي للأشخاص من ذوي القدرات والهمم، وفي ضوء تدعيم وإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية ودمج هذه الشريحة بالمجتمع عامًة وبالمجتمع الشبابي والرياضي خاصًة



وفي إطار ذلك، تُطلق غدًا ولمدة 6 أشهر، وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، الحملة القومية لذوي الهمم والقدرات تحت شعار "إنزل .. مركزك"، بالتنسيق مه مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك لكافة ذوي الهمم والقدرات الحاملين لكارانيه الخدمات المتكاملة، ويتم منحهم عضوية مجانية لمدة 6 أشهر بمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، ولايشمل ذلك مراكز التنمية الشبابية.







وقال وزير الشباب والرياضة إلى الدعم الكبير الذى تقدمه الوزارة لذوى الهمم من خلال الأنشطة والمشروعات المنفذة لهم خصيصاً على مدار العام فى كافة محافظات الجمهورية، ومنها برامج اكتشاف الموهوبين من ذوى الهمم "إبداع قادرون"، وبرامج تدريبية ومعسكرات رياضية وترفيهية، وبطولات ومنافسات رياضية منها دورى مراكز الشباب لذوى الهمم، وإقامة مراكز التخاطب، ومراكز تدريب وتأهيل وغيرها من البرامج لذوى الهمم داخل مراكز الشباب بمختلف المحافظات.



كما أشار «صبحي» إلى أهمية مباشرة الحقوق السياسية للجميع والتوعية بها، وعلى رأسها توعية الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم على كيفية المشاركة في العملية الانتخابية وإجراءاتها، وهو حق أصيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا تقل مشاركتهم السياسية أهمية عن مشاركة باقي أفراد المجتمع، وحثهم على المشاركة بإيجابية في كافة الاستحقاقات الانتخابية.












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