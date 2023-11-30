ركن الطفل.. مساحة تثقيفية تستقطب الأطفال ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب الـ46

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من يوسف التتان (حدث مصور)
الكويت - 30 - 11 (كونا) -- لم يغفل القائمون والمشاركون في معرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ46 عن توفير مساحات تثقيفية مخصصة للأطفال سعيا منهم لترغيبهم في القراءة والمطالعة عوضا عن انغماسهم في العالم الرقمي.
ونوعت دور النشر المشاركة في المعرض المقام برعاية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء - ويستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل - في محتواها من الكتب التعليمية والتثقيفية إلى جانب التفاعلية المدعمة بالتكنولوجيا.
وتشارك مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمبرة التطوعية البيئية ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) وغيرها من المؤسسات وجمعيات النفع العام المحلية بالمطبوعات الموجهة للطفل بغية المساهمة في إعداد جيل مثقف. (النهاية) ي ت / ا ع ب
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