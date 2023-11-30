ركن الطفل.. مساحة تثقيفية تستقطب الأطفال ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب الـ46

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من يوسف التتان (حدث مصور)

الكويت - 30 - 11 (كونا) -- لم يغفل القائمون والمشاركون في معرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ46 عن توفير مساحات تثقيفية مخصصة للأطفال سعيا منهم لترغيبهم في القراءة والمطالعة عوضا عن انغماسهم في العالم الرقمي.

ونوعت دور النشر المشاركة في المعرض المقام برعاية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء - ويستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل - في محتواها من الكتب التعليمية والتثقيفية إلى جانب التفاعلية المدعمة بالتكنولوجيا.

وتشارك مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمبرة التطوعية البيئية ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) وغيرها من المؤسسات وجمعيات النفع العام المحلية بالمطبوعات الموجهة للطفل بغية المساهمة في إعداد جيل مثقف. (النهاية) ي ت / ا ع ب