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معرض (فلسطين: أرض وشعب) .. سرد لتاريخ فلسطين وشعبها وتجسيد للنكبة

11/30/2023 4:30:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله العنزي

(حدث مصور) نيويورك - 30 - 11 (كونا) -- في اطار احياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني شهد مقر الأمم المتحدة إقامة معرض وثائقي مصور بعنوان (فلسطين: أرض وشعب) لسرد تاريخ الدولة الفلسطينية وتجسيد لذكرى النكبة.
ويشمل المعرض الذي أقيم مساء أمس الأربعاء ويستمر حتى الثامن من يناير المقبل صورا ومقاطع فيديو وأعمالا فنية تصور حقبا مختلفة من فلسطين قبل وأثناء وبعد النكبة التي تمثل حدثا مؤلما وقع خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 اذ تم طرد وتهجير أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من منازلهم.
ويعتبر المعرض فرصة للتذكير بوجود ما يقارب 6 ملايين فلسطيني لاجئ حتى يومنا هذا بالإضافة إلى المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني اذ قتل الآلاف منهم خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة في أكتوبر الماضي وسط وضع وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ب"كارثة إنسانية ملحمية".(النهاية) ع س ت / م ع ح ع

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