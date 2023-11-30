معرض (فلسطين: أرض وشعب) .. سرد لتاريخ فلسطين وشعبها وتجسيد للنكبة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله العنزي
(حدث مصور) نيويورك - 30 - 11 (كونا) -- في اطار احياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني شهد مقر الأمم المتحدة إقامة معرض وثائقي مصور بعنوان (فلسطين: أرض وشعب) لسرد تاريخ الدولة الفلسطينية وتجسيد لذكرى النكبة.
ويشمل المعرض الذي أقيم مساء أمس الأربعاء ويستمر حتى الثامن من يناير المقبل صورا ومقاطع فيديو وأعمالا فنية تصور حقبا مختلفة من فلسطين قبل وأثناء وبعد النكبة التي تمثل حدثا مؤلما وقع خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 اذ تم طرد وتهجير أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من منازلهم.
ويعتبر المعرض فرصة للتذكير بوجود ما يقارب 6 ملايين فلسطيني لاجئ حتى يومنا هذا بالإضافة إلى المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني اذ قتل الآلاف منهم خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة في أكتوبر الماضي وسط وضع وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ب"كارثة إنسانية ملحمية".(النهاية) ع س ت / م ع ح ع
MENAFN30112023000071011013ID1107514892
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.