(الكويتية للإغاثة) تطلق غدا حملة (سفينة غزة) لتسيير 1200 طن من المساعدات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري

الكويت - 30 - 11 (كونا) -- تطلق الجمعية الكويتية للإغاثة غدا الجمعة حملة شعبية تحت شعار (سفينة غزة) وبحمولة 1200 طن من المساعدات الإغاثية الضرورية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين بمشاركة 30 جمعية خيرية كويتية وبالتعاون مع الهلال الأحمر التركي.

وقال نائب المدير العام للجمعية والمشرف العام على حملة (سفينة غزة) عمر الثويني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الحملة تأتي تأكيدا على القيم الإنسانية الكويتية وتجسيدا لمفاهيم التضامن والأخوة الإسلامية والعربية بين الشعبين الكويتي والفلسطيني.

وأوضح الثويني أن الحملة تستهدف جمع 800 ألف دينار كويتي (نحو 6ر2 مليون دولار) والتي ستسهم في دعم وإغاثة أهل القطاع الجرحى والنازحين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إضافة الى تقديم الدعم للمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء.

ولفت إلى أن (سفينة غزة) ستنطلق من الموانئ التركية نحو ميناء العريش المصري قبيل منتصف ديسمبر المقبل وتهدف إلى إلى سد النقص الحاد في عدد من القطاعات الإغاثية لدى الأشقاء في غزة وعلى رأسها المساعدات الطبية والمواد الغذائية والمستلزمات الإيوائية.

وأشار إلى أن حملة السفينة تأتي استكمالا للحملة الشعبية السابقة (فزعة لفلسطين) التي كللت بإيصال غالبية المساعدات الكويتية إلى داخل قطاع غزة. (النهاية) س ل م / ا ف ح