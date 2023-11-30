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طقس البلاد معتدل نهارا إلى مائل للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

11/30/2023 4:30:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 11 (كونا) -- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي يؤدي إلى استقرار الأحوال الجوية ليكون الطقس في عطلة نهاية الأسبوع معتدلا نهارا ومائلا للبرودة ليلا خصوصا على المناطق البرية.
وأضاف رئيس التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الطقس نهار يوم الخميس يكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وذكر البلوشي أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و38 كليومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و12 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.
وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.
ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كليومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و12 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.
وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال البلوشي إنه يكون معتدلا والرياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و 25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و 4 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و12 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و 4 أقدام. (النهاية)

م ف / ن و ف




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