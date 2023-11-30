سلطات الاحتلال الاسرائيلي تفرج عن 30 أسيرا فلسطينيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 30 - 11 (كونا) -- أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس عن الدفعة السادسة من الاسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق الهدنة في قطاع غزة.
وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان سلطات الاحتلال أفرجت عن 30 أسيرا نصفهم من القاصرين والنصف الاخر من النساء بينهن سبع أسيرات من الاراضي المحتلة عام 1948.
ومن بين النساء المفرج عنهن سهير البرغوثي (67 عاما) التي اعتقلت من منزلها في أكتوبر الماضي وصدر بحقها قرارا بالاعتقال الاداري لمدة ستة أشهر.
وأضاف البيان ان من بين المحررات الناشطة عهد التميمي (22 عاما) التي اعتقلها الاحتلال من منزلها في السادس من نوفمبر الجاري.
يذكر أن 180 أسيرا وأسيرة من القاصرين والنساء تحرروا في الايام الخمسة الماضية في اطار الهدنة التي تم التوصل اليه بوساطة قطرية مصرية وامريكية.(النهاية)
ن ق / م ن م
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