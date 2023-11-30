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سلطات الاحتلال الاسرائيلي تفرج عن 30 أسيرا فلسطينيا

11/30/2023 4:30:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 30 - 11 (كونا) -- أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس عن الدفعة السادسة من الاسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق الهدنة في قطاع غزة.
وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان سلطات الاحتلال أفرجت عن 30 أسيرا نصفهم من القاصرين والنصف الاخر من النساء بينهن سبع أسيرات من الاراضي المحتلة عام 1948.
ومن بين النساء المفرج عنهن سهير البرغوثي (67 عاما) التي اعتقلت من منزلها في أكتوبر الماضي وصدر بحقها قرارا بالاعتقال الاداري لمدة ستة أشهر.
وأضاف البيان ان من بين المحررات الناشطة عهد التميمي (22 عاما) التي اعتقلها الاحتلال من منزلها في السادس من نوفمبر الجاري.
يذكر أن 180 أسيرا وأسيرة من القاصرين والنساء تحرروا في الايام الخمسة الماضية في اطار الهدنة التي تم التوصل اليه بوساطة قطرية مصرية وامريكية.(النهاية)

ن ق / م ن م




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