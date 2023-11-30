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تراجع صادرات النفط الكويتي إلى اليابان بنسبة 51 في المئة في أكتوبر

11/30/2023 4:30:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 30 - 11 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية يابانية اليوم الخميس تراجع صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان بنسبة 1ر51 في المئة في أكتوبر الماضي مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 81ر3 مليون برميل أي ما يعادل 123 ألف برميل يوميا في أول انخفاض منذ شهرين.
وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي إن الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزود للنفط لليابان صدرت 3ر5 في المئة من إجمالي واردات طوكيو من النفط الخام مقارنة بنسبة 2ر9 في المئة لنفس الشهر من العام الماضي.
وأشار بيانات الوكالة إلى أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام تراجعت في أكتوبر الماضي بنسبة 3ر15 في المئة عن العام الماضي لتصل إلى 31ر2 مليون بريل يوميا في انخفاض للشهر الرابع على التوالي.
وذكرت أن الشحنات النفطية من منطقة الشرق الأوسط شكلت ما نسبته 92 في المئة من إجمالي الواردات بانخفاض قدره 7ر2 في المئة عن العام الماضي.
ووفق البيانات جاءت السعودية في مقدمة الدول المصدرة للنفط إلى اليابان بمعدل يومي بلغ 978 ألف برميل بالرغم من تراجع واردات طوكيو النفطية من الرياض بنسبة 9ر3 في المئة عن العام الماضي تليها الإمارات بمعدل 934 ألف برميل ثم الكويت بمعدل 123 ألف برميل فالولايات المتحدة الرابعة بمعدل 82 ألف برميل وقطر التي جاءت خامسة ب73 ألف برميل يوميا.
وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية. (النهاية)

م ك / م ج ب


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