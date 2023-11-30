جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية تدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 30 تشرين الثاني (بترا)- أكدت جمعية "الأمناء العامين للبرلمانات العربية"، تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في ظل الوضع المأساوي الناجم عن العدوان الغاشم الذي يتعرض له من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واستنكرت بشدة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الأطفال والنساء والشيوخ، والتي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا رئيس الجمعية، الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، في بيان المجتمع الدولي، إلى البناء على الهدنة الإنسانية وضرورة الوقف الفوري والدائم للحرب، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية تبني مؤتمر دولي لبدء عملية سلام شامل وعادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، إضافة لضمان حق العودة للاجئين، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني وعدم الإفلات منها، والحيلولة دون تكرارها.

وأكد تضامن الجمعية الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله وصموده دفاعا عن أرضه، ورفض أي مشروع يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوقه الثابتة، ضمانا لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كافة وإنهاء الاحتلال لأراضيه.

كما دعا جميع دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين كاملة السيادة وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبدأ حل الدولتين، كخطوة أساسية وآنية نحو تحقيق السلام في المنطقة، ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.

وأشاد بجهود الشعوب والحكومات التي تدعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أهمية تكثيف وتيرة العمل المشترك لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة والعالم.

(بترا)

م ف/أ م/رق

30/11/2023 11:33:48