استمرار استقبال تكاسي العاصمة لتعديل التعرفة الجمعة والسبت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، مواصلة العمل في مركز التحقق المترولوجي، خلال أيام الجمعة والسبت من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء.

جاء ذلك خلال تفقدها مركز التحقق المترولوجي، للاطلاع على سير عملية التحقق من عدادات سيارات الأجرة "التاكسي" العاملة بحدود أمانة عمان الكبرى، وفقا للتعرفة الجديدة التي أقرتها الأمانة.

وقالت الزهير، في بيان اليوم الخميس، إن هذا الإجراء يهدف إلى الإسراع في إتمام التعديل وخدمة مستخدمي ومالكي سيارات الأجرة، مبينه أنه تم التحقق من (2152) عداد سيارة أجرة خلال الأيام الأربعة الأولى، منذ بدء نفاذ التعرفة الجديدة صباح الأحد الماضي.

وأكدت أن المؤسسة تمتلك محطة إلكترونية متطورة لفحص ومعايرة والتحقق من عدادات التاكسي بقدرة استيعابية عالية، بحيث يتم فحص كل 6 سيارات تاكسي في وقت واحد، ويديرها موظفون متخصصون ذوو كفاءة وإنتاجية وخبرة عالية.

ووفقا للتعرفة الجديدة ستصبح فتحة العداد (37) قرشا، والتعرفة الكيلومترية (26) قرشا/ كم، وستصبح تعرفة الانتظار (26) فلسا لكل (35) ثانية للفترة الصباحية، فيما عدلت التعرفة الليلية لتصبح قيمة بدء الانطلاق "فتحة العداد" ليلا (38) قرشا، ويحتسب (32) قرشا /كم، و(32) فلسا عن كل (35) ثانية كتعرفة انتظار ليلية.

--(بترا)

ن ش/أ م/ ف ج

30/11/2023 11:33:39