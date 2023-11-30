استمرار استقبال تكاسي العاصمة لتعديل التعرفة الجمعة والسبت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، مواصلة العمل في مركز التحقق المترولوجي، خلال أيام الجمعة والسبت من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء.
جاء ذلك خلال تفقدها مركز التحقق المترولوجي، للاطلاع على سير عملية التحقق من عدادات سيارات الأجرة "التاكسي" العاملة بحدود أمانة عمان الكبرى، وفقا للتعرفة الجديدة التي أقرتها الأمانة.
وقالت الزهير، في بيان اليوم الخميس، إن هذا الإجراء يهدف إلى الإسراع في إتمام التعديل وخدمة مستخدمي ومالكي سيارات الأجرة، مبينه أنه تم التحقق من (2152) عداد سيارة أجرة خلال الأيام الأربعة الأولى، منذ بدء نفاذ التعرفة الجديدة صباح الأحد الماضي.
وأكدت أن المؤسسة تمتلك محطة إلكترونية متطورة لفحص ومعايرة والتحقق من عدادات التاكسي بقدرة استيعابية عالية، بحيث يتم فحص كل 6 سيارات تاكسي في وقت واحد، ويديرها موظفون متخصصون ذوو كفاءة وإنتاجية وخبرة عالية.
ووفقا للتعرفة الجديدة ستصبح فتحة العداد (37) قرشا، والتعرفة الكيلومترية (26) قرشا/ كم، وستصبح تعرفة الانتظار (26) فلسا لكل (35) ثانية للفترة الصباحية، فيما عدلت التعرفة الليلية لتصبح قيمة بدء الانطلاق "فتحة العداد" ليلا (38) قرشا، ويحتسب (32) قرشا /كم، و(32) فلسا عن كل (35) ثانية كتعرفة انتظار ليلية.
--(بترا)
ن ش/أ م/ ف ج
30/11/2023 11:33:39
MENAFN30112023000117011021ID1107514882
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.