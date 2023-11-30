مباراتان في دور الثمانية ببطولة كأس الأردن لكرة القدم غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- تنطلق يوم غد الجمعة، منافسات دور الثمانية من بطولة كأس الأردن لكرة القدم، للموسم الحالي 2023-2024، بإقامة مباراتين في عمان وإربد.
ويستضيف فريق شباب الأردن فريق معان عند الساعة الرابعة مساء على ستاد عمان الدولي، فيما يلتقي فريق العقبة فريق الحسين إربد عند الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب الحسن.
وكانت فرق الرمثا وشباب الأردن والسلط والحسين إربد ومعان وشباب العقبة، بلغت دور الثمانية من البطولة، بعد تغلبها على الأهلي، اليرموك، الجليل، مغير السرحان، والجزيرة على التوالي.
وكان اتحاد الكرة، أعلن تأجيل مباراتي مغير السرحان مع الوحدات، وسحاب مع الفيصلي، ضمن دور الـ16 من البطولة، حتى إشعار آخر، بسبب ارتباط فريقي الفيصلي والوحدات بالبطولات الآسيوية.
--(بترا)
خ خ/أ م/رق
30/11/2023 11:24:42
MENAFN30112023000117011021ID1107514881
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