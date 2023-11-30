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مباراتان في دور الثمانية ببطولة كأس الأردن لكرة القدم غدا

11/30/2023 4:30:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- تنطلق يوم غد الجمعة، منافسات دور الثمانية من بطولة كأس الأردن لكرة القدم، للموسم الحالي 2023-2024، بإقامة مباراتين في عمان وإربد.
ويستضيف فريق شباب الأردن فريق معان عند الساعة الرابعة مساء على ستاد عمان الدولي، فيما يلتقي فريق العقبة فريق الحسين إربد عند الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب الحسن.
وكانت فرق الرمثا وشباب الأردن والسلط والحسين إربد ومعان وشباب العقبة، بلغت دور الثمانية من البطولة، بعد تغلبها على الأهلي، اليرموك، الجليل، مغير السرحان، والجزيرة على التوالي.
وكان اتحاد الكرة، أعلن تأجيل مباراتي مغير السرحان مع الوحدات، وسحاب مع الفيصلي، ضمن دور الـ16 من البطولة، حتى إشعار آخر، بسبب ارتباط فريقي الفيصلي والوحدات بالبطولات الآسيوية.
--(بترا)
خ خ/أ م/رق
30/11/2023 11:24:42

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