الأردن يشارك بالدورة العادية الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- شارك وفد أردني برئاسة أمين عام المجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى المصاروة، مندوبا عن وزير التخطيط والتعاون الدولي، رئيس أمناء المجلس، في أعمال الدورة العادية الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وفق بيان للمجلس، اليوم الخميس، شارك في هذه الدورة، التي نظّمتها الأمانة العامة للمجلس العربي للسكان والتنمية برئاسة السودان، وزراء ونواب وسفراء دول عربية، وأعضاء المجالس واللجان الوطنية للسكان والتنمية في الوطن العربي، إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية ممن لهم صفة مراقب، حيث تم تسليم الرئاسة من المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية السودانية.

وتضمنت أعمال الدورة، إطلاق تقرير "استشعار المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الديموغرافية لسكان الوطن العربي"، الذي تم إعداده بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بدولة الكويت.

ووافق المجلس خلال أعمال الدورة على عدد من القرارات بينها ما يتعلق بالتحوّل الديمغرافي والتنمية، وانفتاح النافذة الديموغرافية، والتعاون وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم برامج ومبادرات ومشروعات سكانية في الوطن العربي، وتجارب الدول في المنصات والمراصد السكانية ومساهمتها في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإعلان القاهرة 2013.

وحدد موضوع الاحتفال باليوم العربي للسكان والتنمية في 28 تشرين الأول العام المقبل ليكون "سكان العالم العربي: بين الواقع والمأمول"، وتحضير وتنسيق المواقف العربية للمشاركة في أعمال الدورة 57 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة.

كما أقرّ المجلس تحت بند ما يستجد من أعمال موضوعين : الأول، تناول استجابة المجلس العربي للسكان والتنمية للأوضاع في غزة، واعتماد بيان المجلس بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعوة الدول الأعضاء لإعادة تأكيد التزامها بتعزيز العمل العربي المشترك في مجال السياسات السكانية بما من شأنه الاستجابة لجميع احتياجات سكان قطاع غزة، والعمل على تنسيق الجهود لمختلف المبادرات الرامية إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وحشد وتوفير الإمدادات الطبية والغذاء والماء لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة الدول أعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية للمساهمة في صندوق دعم صمود الشعب الفلسطيني للاستجابة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للسكان في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لجميع السكان.

أما الموضوع الثاني، فكان بشأن الفيضانات والسيول التي تعرضت لها جمهورية الصومال ، ودعوة الدول العربية أعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية والمنظمات العربية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالعمل الإغاثي والإنساني لسرعة التحرك والتدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لإغاثة الشعب الصومالي وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الأزمة الكارثية الناتجة عن تغيّرات المناخ التي تضرب أراضيه.

وأكدت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، الدكتورة هيفاء أبو غزالة، خلال أعمال الدورة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي السافر لدولة فلسطين.

كما اطلع المجلس على الإجراءات التي اتخذها القطاع الاجتماعي (إدارة السياسات السكانية-الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية)، لتنفيذ قرارات المجلس العربي للسكان والتنمية الصادرة عن الدورة العادية الرابعة.

وشارك المجلس الأعلى للسكان في تنفيذ قرارات الدورة الرابعة؛ حيث نفذ ورشة تدريبية لأعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية، شارك فيها ممثلون عن 20 دولة على مدار يومين، وجاءت تحت عنوان "بناء القدرات والمهارات في مجال إعداد ملخصات السياسات وأوراق الحقائق لخدمة عملية وضع السياسات السكانية وبرامج الصحة الإنجابية وكسب المؤازرة لها.

(بترا)

وز/ اص/رق

30/11/2023 11:11:05