الأردن يشارك بالدورة العادية الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الثاني (بترا)- شارك وفد أردني برئاسة أمين عام المجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى المصاروة، مندوبا عن وزير التخطيط والتعاون الدولي، رئيس أمناء المجلس، في أعمال الدورة العادية الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وفق بيان للمجلس، اليوم الخميس، شارك في هذه الدورة، التي نظّمتها الأمانة العامة للمجلس العربي للسكان والتنمية برئاسة السودان، وزراء ونواب وسفراء دول عربية، وأعضاء المجالس واللجان الوطنية للسكان والتنمية في الوطن العربي، إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية ممن لهم صفة مراقب، حيث تم تسليم الرئاسة من المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية السودانية.
وتضمنت أعمال الدورة، إطلاق تقرير "استشعار المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الديموغرافية لسكان الوطن العربي"، الذي تم إعداده بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بدولة الكويت.
ووافق المجلس خلال أعمال الدورة على عدد من القرارات بينها ما يتعلق بالتحوّل الديمغرافي والتنمية، وانفتاح النافذة الديموغرافية، والتعاون وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم برامج ومبادرات ومشروعات سكانية في الوطن العربي، وتجارب الدول في المنصات والمراصد السكانية ومساهمتها في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإعلان القاهرة 2013.
وحدد موضوع الاحتفال باليوم العربي للسكان والتنمية في 28 تشرين الأول العام المقبل ليكون "سكان العالم العربي: بين الواقع والمأمول"، وتحضير وتنسيق المواقف العربية للمشاركة في أعمال الدورة 57 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة.
كما أقرّ المجلس تحت بند ما يستجد من أعمال موضوعين : الأول، تناول استجابة المجلس العربي للسكان والتنمية للأوضاع في غزة، واعتماد بيان المجلس بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعوة الدول الأعضاء لإعادة تأكيد التزامها بتعزيز العمل العربي المشترك في مجال السياسات السكانية بما من شأنه الاستجابة لجميع احتياجات سكان قطاع غزة، والعمل على تنسيق الجهود لمختلف المبادرات الرامية إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وحشد وتوفير الإمدادات الطبية والغذاء والماء لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة الدول أعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية للمساهمة في صندوق دعم صمود الشعب الفلسطيني للاستجابة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للسكان في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لجميع السكان.
أما الموضوع الثاني، فكان بشأن الفيضانات والسيول التي تعرضت لها جمهورية الصومال ، ودعوة الدول العربية أعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية والمنظمات العربية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالعمل الإغاثي والإنساني لسرعة التحرك والتدخل العاجل وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لإغاثة الشعب الصومالي وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الأزمة الكارثية الناتجة عن تغيّرات المناخ التي تضرب أراضيه.
وأكدت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، الدكتورة هيفاء أبو غزالة، خلال أعمال الدورة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي السافر لدولة فلسطين.
كما اطلع المجلس على الإجراءات التي اتخذها القطاع الاجتماعي (إدارة السياسات السكانية-الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية)، لتنفيذ قرارات المجلس العربي للسكان والتنمية الصادرة عن الدورة العادية الرابعة.
وشارك المجلس الأعلى للسكان في تنفيذ قرارات الدورة الرابعة؛ حيث نفذ ورشة تدريبية لأعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية، شارك فيها ممثلون عن 20 دولة على مدار يومين، وجاءت تحت عنوان "بناء القدرات والمهارات في مجال إعداد ملخصات السياسات وأوراق الحقائق لخدمة عملية وضع السياسات السكانية وبرامج الصحة الإنجابية وكسب المؤازرة لها.
(بترا)
وز/ اص/رق
30/11/2023 11:11:05
MENAFN30112023000117011021ID1107514879
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