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زوارق الاحتلال تقصف سواحل خانيونس

11/30/2023 4:30:33 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 30 تشرين الثاني (بترا)- قالت مصادر فلسطينية، إن زوارق الاحتلال الإسرائيلي، قصفت اليوم الخميس، ساحل خانيونس، جنوبي قطاع غزة بالقذائف، كما أطلقت النار بكثافة تجاه الأراضي الزراعية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإسرائيل تمديد الهدنة المؤقتة حتى صباح يوم غد الجمعة.
--(بترا)
أ ش/ا ص/رق
30/11/2023 10:37:28

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