زوارق الاحتلال تقصف سواحل خانيونس
التاريخ
11/30/2023 4:30:33 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 30 تشرين الثاني (بترا)- قالت مصادر فلسطينية، إن زوارق الاحتلال الإسرائيلي، قصفت اليوم الخميس، ساحل خانيونس، جنوبي قطاع غزة بالقذائف، كما أطلقت النار بكثافة تجاه الأراضي الزراعية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإسرائيل تمديد الهدنة المؤقتة حتى صباح يوم غد الجمعة.
--(بترا)
أ ش/ا ص/رق
30/11/2023 10:37:28
MENAFN30112023000117011021ID1107514877
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