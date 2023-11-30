الاحتلال يقتحم طولكرم ويعتقل 6 فلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 30 تشرين الثاني (بتر)- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية، واعتقلت 6 فلسطينيين.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة ضخمة، اقتحمت المدينة من المنطقة الغربية، وجابت مختلف شوارعها وأحيائها خاصة الحيين الجنوبي والشرقي وصولا إلى مداخل المخيم.
وأضافت الجمعية أن قوات الاحتلال ترافقها الكلاب البوليسية، اقتحمت المخيم، وتمركزت في حارتي البلاونة وحمام، وشارع المدارس، ونشرت القناصة على أسطح المباني العالية في محيط المخيم، في الوقت الذي قامت جرافة الاحتلال بتجريف شوارع المخيم الرئيسة وتخريبها، وتحطيم مركبات وممتلكات الفلسطينيين.
وأوضحت أن مواجهات عنيفة دارت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، حيث وقعت عدة إصابات بجروح مختلفة في صفوف الفلسطينيين.
--(بترا)
م ف/رق
30/11/2023 10:13:14
MENAFN30112023000117011021ID1107514876
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