الاحتلال يقتحم طولكرم ويعتقل 6 فلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 30 تشرين الثاني (بتر)- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية، واعتقلت 6 فلسطينيين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة ضخمة، اقتحمت المدينة من المنطقة الغربية، وجابت مختلف شوارعها وأحيائها خاصة الحيين الجنوبي والشرقي وصولا إلى مداخل المخيم.

وأضافت الجمعية أن قوات الاحتلال ترافقها الكلاب البوليسية، اقتحمت المخيم، وتمركزت في حارتي البلاونة وحمام، وشارع المدارس، ونشرت القناصة على أسطح المباني العالية في محيط المخيم، في الوقت الذي قامت جرافة الاحتلال بتجريف شوارع المخيم الرئيسة وتخريبها، وتحطيم مركبات وممتلكات الفلسطينيين.

وأوضحت أن مواجهات عنيفة دارت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، حيث وقعت عدة إصابات بجروح مختلفة في صفوف الفلسطينيين.

--(بترا)

م ف/رق

30/11/2023 10:13:14