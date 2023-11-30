مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 9 آخرين بإطلاق نار في القدس المحتلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 30 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 9 آخرين، بينهم إصابات خطيرة في عملية إطلاق نار في مستوطنة "راموت" شمال غرب مدينة القدس المحتلة.
وأفادت الإذاعة، بأن الإصابات بين خطيرة ومتوسطة، وإن قوات وشرطة الاحتلال استنفرت في مكان عملية إطلاق النار.
وبينت شرطة الاحتلال، أن شخصين يستقلان مركبة، توقفت عند محطة انتظار للركاب قرب المستوطنة، وفتحا النار على المستوطنين الموجودين في المكان، قبل ان يتبادلان إطلاق النار مع شرطة الاحتلال لاحقا.
كما أعلنت شرطة الاحتلال عن "تحييد" المنفذين.
--(بترا)
م ف/رق
30/11/2023 10:06:12
MENAFN30112023000117011021ID1107514875
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