-->

Friday, 01 December 2023 08:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 9 آخرين بإطلاق نار في القدس المحتلة

11/30/2023 4:30:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 30 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 9 آخرين، بينهم إصابات خطيرة في عملية إطلاق نار في مستوطنة "راموت" شمال غرب مدينة القدس المحتلة.
وأفادت الإذاعة، بأن الإصابات بين خطيرة ومتوسطة، وإن قوات وشرطة الاحتلال استنفرت في مكان عملية إطلاق النار.
وبينت شرطة الاحتلال، أن شخصين يستقلان مركبة، توقفت عند محطة انتظار للركاب قرب المستوطنة، وفتحا النار على المستوطنين الموجودين في المكان، قبل ان يتبادلان إطلاق النار مع شرطة الاحتلال لاحقا.
كما أعلنت شرطة الاحتلال عن "تحييد" المنفذين.
--(بترا)
م ف/رق
30/11/2023 10:06:12

MENAFN30112023000117011021ID1107514875

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث