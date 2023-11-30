مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 9 آخرين بإطلاق نار في القدس المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 30 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 9 آخرين، بينهم إصابات خطيرة في عملية إطلاق نار في مستوطنة "راموت" شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وأفادت الإذاعة، بأن الإصابات بين خطيرة ومتوسطة، وإن قوات وشرطة الاحتلال استنفرت في مكان عملية إطلاق النار.

وبينت شرطة الاحتلال، أن شخصين يستقلان مركبة، توقفت عند محطة انتظار للركاب قرب المستوطنة، وفتحا النار على المستوطنين الموجودين في المكان، قبل ان يتبادلان إطلاق النار مع شرطة الاحتلال لاحقا.

كما أعلنت شرطة الاحتلال عن "تحييد" المنفذين.

--(بترا)

م ف/رق

30/11/2023 10:06:12